Trump recibe a líderes latinoamericanos en la cumbre “Escudo de las Américas” junto a Bukele y Milei

El presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump recibió este sábado 7 de marzo en su club de golf en Doral, Florida a los 11 líderes latinoamericanos más cercanos y afines a su gobierno y políticas internacionales, esto en la llamada cumbre “Escudo de las Américas”.

La cumbre en la que asistieron personajes como Javier Milei y Nayib Bukele, presidentes de Argentina y El Salvador, tocó temas de trascendencia internacional como la migración, inseguridad y combate al crimen organizado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Trump descarta acuerdo con Irán y exige rendición total para acabar la guerra El mandatario prometió mejorar la economía iraní y trabajar “junto a nuestros maravillosos y valientes aliados” para “rescatar a Irán de la destrucción”. 06 marzo, 2026

¿Quiénes asistieron a la cumbre “Escudo de las Américas”?

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por agencias y medios internacionales, en esta cumbre “Escudo de las Américas” liderada por Donald Trump, estuvieron presentes los principales líderes de Latinoamérica y el Caribe como los siguientes:

Javier Milei: Presidente de Argentina

Rodrigo Paz Pereira: Presidente de Bolivia

José Antonio Kast: Presidente electo de Chile

Rodrigo Chaves Robles: Presidente de Costa Rica

Luis Abinader: Presidente de República Dominicana

Daniel Noboa: Presidente de Ecuador

Nayib Bukele: Presidente de El Salvador

Nasry Asfura: Presidente de Honduras

José Raúl Mulino: Presidente de Panamá

Santiago Peña: Presidente de Paraguay

Kamla Persad-Bissessar: Primera ministra de Trinidad y Tobago

Trump vuelve a asegurar que los cárteles controlan a México

Fue justo tras la reunión por la llamada cumbre “Escudo de las Américas”, que el presidente Donald Trump volvió a asegurar que México está controlado por los cárteles de la droga, señalando que el Gobierno Federal ha pedido “por favor” no eliminar a los grupos criminales.

Pese a ello, el mandatario estadounidense volvió a asegurar que estos grupos delictivos tiene que “ser erradicados”, destacando que están muy cerca del territorio de los Estados Unidos y que se han expandido por prácticamente todo el continente.

🇺🇸🇲🇽 | Trump sobre Sheinbaum:



Sheinbaum es muy buena persona. Tiene una voz hermosa, es una mujer hermosa.



“Presidente, presidente, presidente”, dije, “déjeme erradicar los cárteles”.



“No, no, no, por favor, presidente.”



Tenemos que erradicarlos. Tenemos que eliminarlos por… pic.twitter.com/UsMSOo0dTr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 7, 2026

¿Qué es la cumbre “Escudo de las Américas"?

Vale la pena mencionar que la cumbre antes mencionada, tocó principalmente temas sobre inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, así como la migración que se da desde países latinoamericanos hacía los Estados Unidos.

En Cuba señalan que la ayuda humanitaria de México nunca llegó a la población

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.