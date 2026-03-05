Tras comparecencia en el Congreso, Trump despide a Kristi Noem

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026 y la sustituirá el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, mientras la agencia permanece cerrada por falta de fondos.

Las declaraciones del mandatario se producen dos días después de que Noem enfrentara un duro interrogatorio en el Capitolio por parte de miembros del partido republicano, así como de demócratas.

¿Qué pasará con Kristi Noem?

En su publicación en redes sociales, Trump señaló que designará a Noem como "Enviada Especial para The Shield of the Americas", una nueva iniciativa de seguridad que, afirmó, se centrará en el hemisferio occidental.

"La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida", escribió en su cuenta de Truth Social.

