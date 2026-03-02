Se registra ataque a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita con drones de Irán

Se confirmó que la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada el lunes 2 de febrero por drones vinculados a Irán. No se reportaron heridos, pero las explosiones provocaron un incendio y daños materiales en el edificio.

La embajada estadounidense, ubicada en la ciudad de Riad, fue atacada por dos drones, aunque los daños registrados fueron calificados como "menores". Asimismo, se han registrado diferentes detonaciones en Medio Oriente, todas relacionadas con instalaciones pertenecientes a EUA.

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى. pic.twitter.com/YuCukrePkH — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 3, 2026

Trump promete responder al ataque de Irán

Poco después del incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con la cadena NewsMax que tomará represalias "muy pronto", con una respuesta directa contra el territorio de Irán.

Por otro lado, la misma embajada estadounidense pidió a sus ciudadanos ubicados en las ciudades de Yeda, Riad y Dhanhran buscar refugio, considerando que los ataques en Arabia Saudita también han sido constantes.

Estados Unidos pide a sus ciudadanos en Medio Oriente abandonar la región

Horas antes del ataque, el Departamento de Estado de EUA pidió a sus ciudadanos abandonar todos los países de Medio Oriente por los graves riesgos de seguridad que enfrentan los siguientes países:



Baréin

Egipto

Irán

Irak

Israel

Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Qatar

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

Todo esto después de los ataques que Estados Unidos e Israel realizaron a territorio iraní en días anteriores, considerando que la respuesta podría poner en riesgo la integridad de los ciudadanos americanos.

Por lo pronto, el conflicto se ha extendido durante más de tres días, en donde ya se ha confirmado la muerte de varios soldados y, sobre todo, de políticos y estrategas militares de Irán, quienes murieron en el primer ataque.

