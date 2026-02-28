Cancelan cientos de vuelos a Dubái y Medio Oriente tras ataque de EUA e Israel contra Irán

Luego de los ataque de Estados Unidos (EUA) e Israel contra el régimen de Irán, aerolíneas internacionales anunciaron la cancelación masiva de vuelos hacia Dubái en Emiratos Árabes y otras partes de Medio Oriente, esto debido a los constantes lanzamientos de drones y misiles en la región antes señalada.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las aerolíneas confirmaron la cancelación de las rutas, además de que se registraron varios desvíos de aeronaves en pleno vuelo.

¿Qué aerolíneas han cancelado sus vuelos a Medio Oriente tras ataque de EUA?

Hasta el momento los vuelos que han quedado suspendidos oficialmente son aquellos que van a Tel Aviv en Israel, Beirut en Líbano, Erbil en Irak, así como rutas específicas hacia Dubái y el espacio aéreo de Irán.

Las aerolíneas que se han sumado a la cancelación de vuelos son:

Air France

British Airways

Aegean Airlines

Iberia

Lufthansa

Emirates

Etihad Airways

¿Dónde revisar el estatus de vuelos internacionales?

Para conocer cuáles son los vuelos internacionales que se han cancelado este sábado 28 de febrero tras el ataque de EUA e Israel contra Irán, se recomienda ingresar directamente a los portales oficiales de la aerolíneas con vuelos programados.

Por otro lado, se pueden utilizar plataformas globales como FlightAware, Flightradar24, así como FlightStats para conocer el estatus de cada uno de los vuelos con rutas programadas.

Zonas en alerta tras conflicto entre EUA, Israel e Irán

Algunos de los países y zonas que se encuentran bajo alerta tras el conflicto entre EUA, Israel e Irán son:

Teherán

Tel Aviv

Kuwait

Emiratos Árabes

Qatar

Arabia Saudita

