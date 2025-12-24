La píldora Wegovy es aprobada por la FDA; marca un antes y después en medicamentos orales para bajar de peso

La obesidad es una enfermedad crónica provocada por la acumulación excesiva de grasa corporal y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la comercialización de la primera píldora para tratar este problema y se trata de la versión oral del medicamento inyectable Wegovy.

Wegovy, la primera píldora oral contra la obesidad

La píldora Wegovy es el primer tratamiento oral con el principio activo GLP-1 dirigido a personas con obesidad y sobrepeso en Estados Unidos y replica la acción de una hormona humana implicada en el control del apetito y la saciedad.

El medicamento contiene una dosis mayor de semaglutida, el principio activo presente en Wegovy y en el farmacólogos inyectable para la diabetes Ozempic. Así se convierte en la primera terapia oral para el control de peso.

En el ensayo clínico, la píldora Wegovy tomada una vez al día mostró una pérdida de pesos media del 16.6% entre adultos con obesidad y sobrepeso y al menos una comorbilidad.

¿Cómo se debe tomar la píldora Wegovy?

Wegovy es una píldora de administración diaria y se debe ingerir en ayunas con un sorbo de agua, después se deben esperar al menos 30 minutos para poder comer o beber. Esto con la finalidad de proteger el principio activo en el estómago y garantizar su absorción.

Además, se incorporó un compuesto adicional para resguardar la samaglutida y que llegue al torrente sanguíneo. Algunos de los efectos secundarios más frecuentes en versiones orales e inyectables fueron náuseas y diarrea afectando al 74% de quienes tomaron la píldora y 42% de quienes recibieron placebo.

Obesidad y sobrepeso en el mundo

Un estudio estima que existe 640 millones de personas en el mundo con obesidad o sobrepeso. El sobrepeso es una afección caracterizada por la acumulación excesiva de grasa, mientras que la obsesos es una enfermedad crónica provocada por la acumulación excesiva de grasa y puede aumentar el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y cardiopatías.

Para diagnosticar el sobrepeso y obesidad es necesario medir el peso y la estatura de las personas y calcular el índice de masa corporal (IMC), este varía dependiendo de la edad y género. En los adultos se considera sobrepeso si el IMC es igual o superior a 25 y obesidad 30.

El sobrepeso y la obesidad son la consecuencia de un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto calórico, por ello, es fundamental contar con una dieta balanceada y realiza ejercicio diariamente al menos 30 minutos.

Obesidad infantil está desencadenando nuevas enfermedades

