Servicio Secreto abatió a un hombre armado que intentó irrumpir en la residencia de Donald Trump en Florida

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que abatió a un hombre que intentó ingresar de manera ilegal al perímetro de seguridad del complejo Mar-a-Lago, propiedad del presidente Donald Trump, ubicado en West Palm Beach, Florida.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió alrededor de la 01:30 de la madrugada en la puerta norte del resort, cuando los agentes detectaron a un sujeto de aproximadamente 20 años que portaba lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible.

El presidente se encontraba en Washington al momento de los hechos, por lo que no estaba en el inmueble.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

¿Qué pasó en Mar-a-Lago y por qué intervino el Servicio Secreto?

El complejo Mar-a-Lago, residencia privada de Trump en West Palm Beach, cuenta con un perímetro de seguridad permanente bajo vigilancia del Servicio Secreto de Estados Unidos, debido a que se trata de la residencia del mandatario.

Según la agencia federal, los agentes observaron al hombre aproximarse al acceso restringido portando un arma larga y un recipiente que aparentemente contenía combustible. Ante la amenaza potencial, los oficiales accionaron sus armas de fuego. El individuo fue declarado muerto en el lugar.

Ofrecen conferencia de prensa para aclarar el ataque

Hasta el momento, la Casa Blanca no emitió comentarios inmediatos tras el incidente; no obstante, el alguacil del condado de Palm Beach, Rick Bradshaw, dijo en una conferencia de prensa que el hombre fue confrontado por dos agentes y un ayudante de la seguridad del condado.

“Se le ordenó que soltara los dos objetos que llevaba consigo. En ese momento, dejó el bidón de gasolina y levantó la escopeta en posición de disparo”, explicaron las autoridades; los dos agentes y el ayudante “dispararon sus armas para neutralizar la amenaza”.

Press Conference: The Secret Service, FBI, and PBSO discuss overnight investigation at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/nZpQD2Ahs2 — PBSO (@PBCountySheriff) February 22, 2026

¿Qué se sabe del sospechoso?

De acuerdo a las primeras investigaciones, el sospechoso, de unos 20 años y procedente de Carolina del Norte, fue dado por desaparecido hace unos días por su familia.

Los investigadores creen que el joven salió de Carolina del Norte y se dirigió al sur de EUA, recogiendo una escopeta por el camino, dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, quien añadió que la caja del arma fue recuperada en su vehículo.

Aumento de violencia política en Estados Unidos

El hecho ocurre en un contexto de creciente tensión política en Estados Unidos. Durante 2024, el propio Trump enfrentó dos intentos de asesinato, uno de ellos mientras se encontraba en un campo de golf también en Florida, lo que incrementó los protocolos de seguridad en torno a su figura.

Además, en junio de 2025 fue asesinada la legisladora demócrata Melissa Hortman junto con su esposo en Minnesota. Meses después, el activista conservador Charlie Kirk también murió en un ataque armado, hechos que profundizaron la preocupación sobre la radicalización política y la seguridad de figuras públicas.

Información en desarrollo...