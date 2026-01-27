“Cuba fracasará muy pronto": Donald Trump sobre el régimen castrista

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Cuba se encamina a un colapso inminente y señaló que Venezuela, que antes era su principal respaldo, ya no le ha estado suministrando ni crudo ni apoyo financiero.

"Cuba fracasará muy pronto. Cuba es realmente una nación que está muy cerca del fracaso", dijo el republicano durante un encuentro con la prensa en un restaurante de Urbandale, en Iowa.

"Sabes, ellos consiguieron su dinero de Venezuela. Consiguieron el petróleo de Venezuela. Ya no lo reciben", añadió.

La administración de Estados Unidos ha intensificado sus medidas contra Cuba y, además México —hasta ahora el principal abastecedor de petróleo de la isla— canceló el envío de un cargamento durante este mes.

