México defenderá la ayuda humanitaria cuando se necesite: De la Fuente

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que México defenderá la ayuda humanitaria cuando se necesite, al señalar que esta práctica es un distintivo del país y un mecanismo fundamental para mantener el diálogo con los pueblos que la requieren.

Durante su participación en la reunión plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el canciller subrayó que la política exterior mexicana está guiada por principios constitucionales vigentes, con una diplomacia pacifista basada en el respeto, la cooperación y el diálogo entre naciones.

“México hará siempre todo lo que esté a su alcance porque la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite. No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere”, puntualizó.

¿Qué destacó De la fuente durante la reunión plenaria?

De la Fuente destacó que son tiempos de unidad y acción conjunta entre el Ejecutivo y el Congreso, y reiteró que la diplomacia mexicana se sustenta en el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los tratados internacionales, así como en la solución pacífica de las controversias, como lo demuestran las acciones realizadas ante la Corte Internacional de Justicia.

Asimismo, reafirmó la defensa del derecho de asilo, de conformidad con la Convención de Caracas de 1954, como uno de los pilares históricos de la política exterior del país.

Acompañado por el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, el canciller enfatizó que la protección de las y los connacionales en Estados Unidos es y seguirá siendo la prioridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“No vamos a quitar el dedo del renglón. En un escenario complejo, vamos a seguir defendiendo y velando por que se respeten los derechos de nuestros connacionales, que contribuyen a la economía de ese país y al desarrollo social de ambas naciones”, sostuvo.

En ese contexto, destacó la relevancia de la red consular de México en Estados Unidos, la cual realizó 5.5 millones de trámites durante 2025, además de miles de acciones de protección consular, entre ellas 10 mil 447 visitas a centros de detención, 18 mil 423 asesorías legales y la atención de más de 212 mil llamadas telefónicas.

SRE rechaza injerencia de los consulados en asuntos internos

El titular de la SRE rechazó de manera categórica versiones que señalan una supuesta injerencia de los consulados mexicanos en asuntos de política interna.

“Nuestros consulados atienden a nuestros paisanos, protegen sus derechos, pero no intervienen en política interna, ni de los Estados Unidos ni de ningún otro país. Somos respetuosos del principio de no intervención y no lo vamos a permitir”, afirmó.

¿Qué pasa con la relación bilateral EUA-México?

Sobre la relación bilateral con Estados Unidos, De la Fuente explicó que el diálogo se mantiene a través del Programa de Cooperación en Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, basado en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y la colaboración, sin subordinación y con respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial.

“Colaboración, con mucho gusto; coordinación, muy necesaria, pero sin subordinación. El respeto irrestricto a nuestra soberanía es absolutamente intocable”, recalcó.

Finalmente, señaló que los resultados de este modelo de cooperación son inobjetables, ya que se cuenta con una frontera más segura, una disminución significativa de los cruces ilegales y una reducción cercana al 50% en los aseguramientos de fentanilo, además de haber colocado al mismo nivel de prioridad el combate al tráfico de armas en la frontera.

