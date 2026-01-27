Agente de ICE intenta entrar a la fuerza al consulado de Ecuador en Minneapolis

El gobierno de Ecuador envió una nota diplomática de protesta al de Estados Unidos después de que, según denuncian las autoridades ecuatorianas, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tratara de ingresar sin permiso en las instalaciones del consulado ecuatoriano en Minneapolis.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Boletín |



Sobre intento de incursión al Consulado del Ecuador en Minneapolis por parte de agentes de ICE pic.twitter.com/BDkwTKbbZT — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 27, 2026

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 hora local y los funcionarios del consulado "impidieron el ingreso del oficial del ICE en la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular", según indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, "presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en las oficinas consulares de Ecuador en los Estados Unidos".

Agentes del ICE quisieron entrar a la fuerza al Consulado de Ecuador en Minneapolis, pero funcionarios lo impidieron advirtiendo que es suelo ecuatoriano.



Imaginen si los gringos aplicaban como Noboa en Embajada de México en Quito? pic.twitter.com/LDFkONkXXW — Sugatito Orinagua (@sugatito90) January 27, 2026

En redes sociales circulan videos donde se escucha a un empleado decir: "Este es el consulado ecuatoriano. No tiene permiso para entrar". El agente responde: "Si me toca, lo agarro".

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.