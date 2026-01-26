Israel confirma que ya no hay rehenes en Gaza tras hallar el cuerpo de Ran Gvili, último retenido por Hamás

El gobierno de Israel confirmó este lunes 26 de enero que ya no existen rehenes israelíes en la Franja de Gaza, luego de que el Ejército localizara los restos de Ran Gvili, el último de los 251 cautivos que Hamás tomó durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

El anuncio fue realizado por el primer ministro Benjamín Netanyahu , quien agradeció a las fuerzas armadas israelíes y a funcionarios de Estados Unidos por su participación en la operación.

El mandatario subrayó que el hallazgo marca un punto de inflexión en el conflicto, al cerrar un capítulo que durante meses condicionó negociaciones diplomáticas, operaciones militares y la aplicación del alto el fuego en la región.

¿Quién era Ran Gvili, el último rehén en Gaza?

Ran Gvili tenía 24 años y se desempeñaba como policía. Falleció el día del ataque de Hamás mientras intentaba defender un kibutz de la incursión de milicianos armados. Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado a Gaza y utilizado como elemento de presión en las negociaciones con Israel, según el gobierno.

De acuerdo con el Ejército israelí, los restos fueron localizados en un cementerio cercano a la ciudad de Gaza tras un operativo intensivo realizado el domingo, que incluyó la revisión de decenas de sepulturas. Los forenses confirmaron su identidad y el cuerpo será trasladado a Israel para recibir sepultura.

Reapertura del paso de Rafah tras el fin del tema de los rehenes

El hallazgo del último rehén elimina uno de los principales obstáculos para la reapertura del paso fronterizo de Rafah , que conecta Gaza con Egipto y representa la única salida al exterior para los habitantes de la Franja. El cruce permanece cerrado desde mayo de 2024, cuando las fuerzas israelíes tomaron el control de la zona.

La reapertura de Rafah había sido anunciada de manera preliminar en el Foro Económico Mundial de Davos, aunque sin fecha definida. Netanyahu había condicionado su apertura al retorno de todos los rehenes, vivos o fallecidos, postura que generó tensiones tanto internas como con Estados Unidos.

Desde Hamás , el portavoz Hazem Qassem aseguró que el grupo proporcionó a los mediadores internacionales información clave para localizar el cuerpo de Gvili y acusó al gobierno israelí de obstaculizar la implementación del alto el fuego.

También exigió permitir el ingreso de ayuda humanitaria, viviendas temporales y medicamentos a Gaza.

Donald Trump agradece a su equipo por el trabajo en la Franja de Gaza

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , celebró que todos los rehenes hayan sido recuperados y felicitó a su equipo por el resultado: "¡Así que recuperé a los 20 rehenes vivos y a todos los muertos!", se pudo leer en su mensaje.

Finalmente, Netanyahu reiteró ante el Parlamento israelí que la siguiente fase del acuerdo no será la reconstrucción de Gaza, sino el desarme de Hamás y la desmilitarización total del enclave.

