Donald Trump recibirá a Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá el lunes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida. Será la quinta vez que se reúnen los dos mandatarios en el país norteamericano desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero y, aunque no hay una agenda pública, se espera que aborden el avance hacia la fase dos del alto el fuego en Gaza y la supuesta amenaza para Israel de Irán y Hezbolá.

Netanyahu conversará con Trump en su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, donde se prevé que el republicano le exiga avanzar en el alto el fuego que EE.UU. ayudó a materializar el pasado octubre, gracias al cual Israel dejó de bombardear Gaza y replegó sus tropas a la denominada línea amarilla.

Segunda fase del plan de paz

La segunda fase del plan de paz de Trump de 20 puntos, que podría comenzar a mediados de enero, exige el desarme de Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de estabilización (FSI), así como la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y un gobierno de transición.

Entra a Gaza solo el 41% de ayuda acordada

El gobierno de Gaza acusó este domingo a Israel de someter a la Franja a una "muerte lenta" y haber dejado entrar solo un 41% de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, mientras que las autoridades israelíes aseguraron que han accedido al enclave palestino todos los camiones acordados en la tregua.

En un comunicado, la autoridad gazatí indica que durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos y herido a otros 1.141, cometiendo "graves y sistemáticas violaciones del acuerdo" y su protocolo humanitario adjunto.

Entre las 969 violaciones que cita, figuran 298 incidentes de disparos directos contra civiles, 54 incursiones de vehículos militares en zonas residenciales, 455 bombardeos y "ataques selectivos" contra civiles desarmados y sus viviendas, así como 162 bombardeos y destrucción de viviendas, instituciones y edificios civiles.

En el ámbito humanitario, asegura que Gaza "se enfrenta a una muerte lenta", ya que Israel "no ha proporcionado ni siquiera las cantidades mínimas de ayuda acordadas".

En 80 días, afirma que solo han entrado 19 mil 764 camiones de ayuda de los 48 mil que debían acceder (un 41%), lo que arroja una media de unos 250 al día, frente a los 600 que menciona como necesarios.

"Esto ha provocado una grave escasez continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible, y ha agravado la catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza".

En cuanto al combustible, denuncia que solo accedieron 425 camiones de los 4 mil que debían entrar, con un promedio de 5 camiones diarios de los 50 que asegura se asignaron en el acuerdo, lo que supone solo un 10 %.

Ello deja a hospitales, panaderías e instalaciones de agua y saneamiento "prácticamente paralizados", indica.

