Donald Trump advierte que “Europa no va en la dirección correcta” y reafirma su estrategia en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aprovechó su participación en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Davos, Suiza, para lanzar un mensaje frontal contra Europa, la OTAN y varios aliados históricos, al advertir que su nación no seguirá respaldando a países que, a su juicio, han tomado decisiones equivocadas en materia de defensa, energía y soberanía.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que varios países europeos “no van en la dirección correcta” y afirmó que han abandonado los principios que, según él, hacen fuerte a una nación.

Trump sostuvo que algunas regiones del continente “ya no son reconocibles” debido a políticas que han debilitado su seguridad y su economía.

Trump aseguró que la OTAN no se puede defender sin EUA

El presidente recalcó que todos los países miembros de la OTAN deben ser capaces de defenderse por sí mismos y dejó claro que Washington no puede seguir asumiendo la mayor parte del gasto militar.

Señaló que la seguridad del bloque depende de que Europa incremente su inversión en defensa y deje de depender de Estados Unidos.

En ese contexto, volvió a presionar a los gobiernos europeos para que ajusten sus prioridades estratégicas y advirtió que la falta de compromiso pone en riesgo la estabilidad del bloque atlántico.

Groenlandia y la seguridad nacional de Estados Unidos

Uno de los puntos centrales del discurso fue Groenlandia . Trump reiteró que Estados Unidos necesita controlar la isla por razones estratégicas y de seguridad nacional, al considerar que se trata de un territorio clave ubicado entre Rusia y China.

Afirmó que, a diferencia de los aliados de la OTAN, solo Estados Unidos está en condiciones de “asegurar” Groenlandia. Incluso mencionó su intención de impulsar un sistema de defensa denominado “Domo Dorado”, similar al que opera Israel, como parte de la protección del territorio ártico.

Energía, China y petróleo: los otros mensajes clave

En materia energética, Trump se pronunció en contra de las granjas eólicas fabricadas por China y exportadas a distintos países, al asegurar que “arruinan el paisaje y no producen energía”.

Reiteró su apuesta por los combustibles fósiles como base del desarrollo económico.

Finalmente, el mandatario aseguró que Venezuela suministra actualmente 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos y pronosticó que la producción aumentará en los próximos seis meses, subrayando que el abastecimiento energético seguirá siendo un eje central de su política exterior.

