Trump anuncia su apoyo al recién nombrado Gobierno Tecnocrático de Palestina; comienza segunda fase del Plan de Paz en Gaza

Ya comenzó la segunda fase del Plan de Paz en Gaza , en donde se estableció la creación de un consejo de paz, el cual será presidido por Donald Trump. Asimismo, se estableció un recién nombrado Gobierno Tecnocrático Palestino y un Comité Nacional para la Administración de Gaza, los cuales también serán apoyados por el presidente de los Estados Unidos.

Trump compartió con mucho orgullo a través de sus redes sociales que el plan estadounidense para traer paz en Gaza está funcionando y que los pasos a seguir se deben realizar al pie de la letra para, bajo la consigna de "Paz a través de la fuerza".

Trump anuncia siguiente etapa del Plan de Paz en Gaza

Según el mismo Trump, desde que se logró un alto al fuego en la Franja de Gaza, su equipo ha entregado niveles récord de ayuda humanitaria, apoyando a la gran mayoría de la población civil, y que incluso la Organización de las Naciones Unidas les ha reconocido esto como un logro sin precedentes.

El siguiente paso del plan fue la creación de la Junta de Paz, de la cual Trump es presidente, así como la creación del Gobierno Tecnocrático Plaestino y del Comité Nacional para la Administración de Gaza , los cuales se encargarán de gobernar en la zona durante este proceso de transición.

Trump también destacó que, con el apoyo de Egipto, Turquía y Qatar, se logró un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás, que los ha hecho entregar todas las armas y los ha obligado a desmantelar sus túneles.

Para seguir con el plan, Hamás debe cumplir con todos estos compromisos y acelerar su desmilitarización total. Y claro, mantuvo su amenaza: "Pueden hacerlo por las buenas o por las malas", recalcó.

