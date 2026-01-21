Parlamento Europeo frena acuerdo comercial con EUA tras disputa sobre Groenlandia

El Parlamento Europeo decidió frenar en seco la ratificación del acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos en el verano de 2025, luego de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra varios países europeos por el tema de Groenlandia.

La medida marca un nuevo punto de tensión en una relación que hasta hace poco se consideraba estratégica entre ambos bloques.

La decisión fue anunciada por Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, quien justificó la suspensión como una respuesta directa a lo que calificó como actos de “coerción económica y política” por parte de Washington.

Para la Eurocámara, continuar con el proceso legislativo mientras persistan estas amenazas sería enviar una señal de debilidad institucional.

¿Por qué la UE congeló el acuerdo comercial con Estados Unidos?

El detonante fue la advertencia de Trump de imponer aranceles del 10% a partir del 1 de febrero —y de hasta 25% en junio— a ocho países europeos: Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega y Reino Unido.

Estas sanciones estarían ligadas a la oposición europea a la intención del mandatario estadounidense de adquirir Groenlandia, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca.

Desde la perspectiva europea, el uso de aranceles como herramienta de presión política representa una amenaza directa a la soberanía y a la estabilidad económica del bloque.

Lange afirmó que se trata de “un ataque contra los intereses económicos y la integridad territorial de la UE”, por lo que la congelación del acuerdo es una medida de contención.

¿Qué contemplaba el acuerdo firmado por Trump y la UE?

El pacto comercial, firmado por Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, establecía que Estados Unidos aplicaría un arancel del 15 % a la mayoría de los productos europeos, incluidos sectores clave como automóviles y semiconductores.

A cambio, la UE permitiría la entrada de bienes industriales estadounidenses sin impuestos. Aunque Washington comenzó a aplicar los aranceles desde su firma, la parte europea aún no los había implementado, a la espera de la ratificación del Parlamento Europeo.

Con la suspensión indefinida del proceso, el acuerdo queda en pausa total.

Trump aseguró que Europa "no va en la dirección correcta"

Paralelamente, el mandatario aprovechó su participación en el Foro Económico Mundial para lanzar un mensaje frontal contra Europa, la OTAN y varios aliados históricos, al advertir que EUA no seguirá respaldando a países que han tomado decisiones equivocadas en materia de defensa, energía y soberanía.

Trump sentenció que varios países europeos “no van en la dirección correcta” y afirmó que han abandonado los principios que hacen fuerte a una nación; además, destacó que varias regiones del continente “ya no son reconocibles”.

