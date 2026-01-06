Groenlandia en la mira de Estados Unidos; Trump no descarta opción militar para adquirirla

La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump y su Gabinete están estudiando "diversas opciones" para hacerse con el control de Groenlandia y que eso incluye "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses".

"El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", explicó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

"El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo en política exterior y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe", añade el texto que llega tres días después de que el país norteamericano ejecutara una operación militar para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Ayer mismo, el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Washington debería controlar la isla y que "nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia".

"¿Con qué derecho Dinamarca ejerce control sobre Groenlandia?", aseguró Miller sobre el territorio autónomo que depende de la corona danesa y cuyo Gobierno ha expresado su rechazo a la idea de ser parte de Estados Unidos.

Acuerdos económicos con Estados Unidos

El enviado especial del republicano para Groenlandia, Jeff Landry, defendió la independencia del territorio autónomo danés mediante acuerdos económicos con Washington, mientras que el mandatario insiste en que forme parte de su país.

Landry, nombrado emisario de Trump en diciembre para convertir Groenlandia "en parte de EE.UU.", aseguró que el empresario neoyorkino está ofreciendo oportunidades económicas al territorio, pero descartó que quiera tomarlo por la fuerza.

"Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con vínculos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos", dijo en una entrevista con la cadena CNBC.

Trump -preguntado por Groenlandia después de poner más de manifiesto sus intereses expansionistas tras la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas – afirmó que Washington "necesita" el territorio danés «"desde el punto de vista de la seguridad nacional".

"Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días", aseguró Trump.

Gobierno de Groenlandia rechaza las amenazas

El republicano ha insistido en múltiples ocasiones que "necesita" el territorio. Una de ellas en el Despacho Oval junto a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, alianza de la que forma parte Dinamarca, país que ejerce soberanía sobre Groenlandia.

El presidente del Gobierno autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, llamó a evitar el "pánico" y se abrió a estrechar la relación y establecer una "línea directa" de comunicación con Washington y a "reforzar" la relación con la OTAN.

Varios mandatarios europeos han respaldado a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que urgió a Washington a detener sus amenazas.

Groenlandia tiene una población de unos 57 mil habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.