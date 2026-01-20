FOTOS: El cielo se ilumina de verde y rojo por auroras boreales históricas

En muchas partes del mundo, una tormenta solar severa iluminó el cielo con colores únicos, un espectáculo que dejó sorprendidos a quienes pudieron disfrutar de auroras boreales históricas.

|Reuters

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Auroras boreales impresionantes

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Atmosférica de Estados Unidos ( NOAA ), se registró una tormenta solar severa de categoría S4, la más fuerte registrada desde octubre de 2003.

An S4 severe solar radiation storm is now in progress - this is the largest solar radiation storm in over 20 years. The last time S4 levels were observed was in October, 2003. Potential effects are mainly limited to space launch, aviation, and satellite operations. pic.twitter.com/kCjHj4XYzB — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) January 19, 2026

En países como Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa el cielo se tiñó de colores, un espectáculo único que cautivó a muchos. En redes sociales se compartieron imágenes donde se pueden observar tonos verdes y rosados sobre Escocia, Irlanda del Norte y Gales, pero el fenómeno fue visible en una zona del hemisferio norte más amplia de lo habitual.

|Reuters

¿Por qué se forman las auroras boreales?

Space Weather Predictión Center dio a conocer que la tormenta de radiación solar S4 es una de las más intensas en los últimos 20 años. Estas tormentas se asocian a la llegada de partículas cargadas de alta energía que elevan el riesgo de radiación en el espacio.

|Reuters

El detonante de este fenómeno fue una llamarada solar de clase X1.9 acompañada por una eyección de masa coronal, una expulsión de plasma y campos magnéticos desde la atmósfera exterior del Sol.

Esto altera el campo magnético terrestre cuando el material llega dirigido hacia nuestro planeta. Al interactuar los gases de la atmósfera, las partículas generan distintos colores: el oxígeno produce tonalidades verdes y el nitrógeno tonos rojizos .

Auroras boreales tiñen de rojo el cielo de México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.