Guatemala declara estado de sitio y suspende clases tras los motines en cárceles que dejaron 8 muertos

Guatemala sufrió una severa crisis de seguridad durante este fin de semana, registrando motines en tres cárceles en donde los criminales atacaron directamente a la policía. Las investigaciones señalan que los actos criminales fueron orquestados por la pandilla del Barrio 18, grupo criminal designado como terrorista por Estados Unidos.

En un acto coordinado, los pandilleros tomaron el control de tres cárceles y tuvieron a más de 30 personas como rehenes; horas más tarde, las autoridades informaron que lograron retomar el control de las prisiones. El saldo oficial fue de siete policías asesinados y un pandillero muerto.

¿Qué es el estado de sitio nacional?

Ante la complicada situación, el Gobierno de Guatemala decretó estado de sitio durante treinta días, un recurso legal que permite al Gobierno restringir temporalmente los derechos y libertades ante circunstancias que pongan en peligro la seguridad y el orden del país.

El estado de sitio solo se puede aplicar cuando las amenazas superan la capacidad de control de la fuerza de seguridad, tal como ocurrió en las cárceles. Esto permite a todas las fuerzas de seguridad intervenir en las zonas afectadas usando cualquier método para restablecer la paz.

Motines en cárceles de Guatemala dejan 8 muertos

Los reos del Barrio 18 se amotinaron, capturaron policías y otros trabajadores de la cárcel, en donde también quemaron oficinas administrativas, todo con el objetivo de que su líder, Aldo Duppie Ochoa, alias "El Lobo", fuera llevado a una cárcel donde pudiera tener amenidades y beneficios para él y los miembros de la pandilla.

Ochoa enfrenta una condena de 2,000 (dos mil años) de prisión y, gracias a sus actos criminales, el Barrio 18 fue catalogado como grupo terrorista, por lo que las autoridades guatemaltecas declararon estado de sitio para combatir al crimen durante los próximos días y evitar que una situación así pueda volver a ocurrir.

Asimismo, el Gobierno declaró tres días de luto nacional en honor a los policías fallecidos durante los ataques. No habrá clases en todos los niveles este lunes 19 de enero.

