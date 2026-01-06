EUA amplía a 13 la lista de países que deberán pagar fianza de hasta $15,000 para visas

El gobierno del presidente Donald Trump amplió la lista de países cuyos ciudadanos deben pagar una fianza de hasta 15,000 dólares para poder solicitar el ingreso a Estados Unidos a través de visas, de acuerdo con AP News.

Con esta actualización, el número total de naciones sujetas a esta exigencia asciende a 38, de las cuales la gran mayoría se encuentran en África, una medida que encarece de forma considerable el proceso de solicitud de visa para miles de personas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó recientemente a Bután, Botsuana, República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia y Turkmenistán, según un aviso publicado en el portal oficial travel.state.gov.

Full State Department list of countries whose visa applicants are required to deposit bonds. https://t.co/wOs4VEPj22 — Mathias Ssemanda (@MathiasSsemanda) January 6, 2026

La disposición entró en vigor el 1° de enero y fue implementada sin un anuncio público amplio. Estos países se suman a otros seis que ya estaban bajo el mismo requisito desde agosto y octubre del año pasado.

Según la información oficial, los países incluidos y las fechas en que el requisito comenzó o comenzará a aplicarse son los siguientes:



Argelia (21 de enero de 2026)

Angola (21 de enero de 2026)

Antigua y Barbuda (21 de enero de 2026)

Bangladés (21 de enero de 2026)

Benín (21 de enero de 2026)

Bután (1 de enero de 2026)

Botsuana (1 de enero de 2026)

Burundi (21 de enero de 2026)

Cabo Verde (21 de enero de 2026)

República Centroafricana (1 de enero de 2026)

Costa de Marfil (21 de enero de 2026)

Cuba (21 de enero de 2026)

Yibuti (21 de enero de 2026)

Dominica (21 de enero de 2026)

Fiyi (21 de enero de 2026)

Gabón (21 de enero de 2026)

Gambia (11 de octubre de 2025)

Guinea (1 de enero de 2026)

Guinea-Bisáu (1 de enero de 2026)

Kirguistán (21 de enero de 2026)

Malaui (20 de agosto de 2025)

Mauritania (23 de octubre de 2025)

Namibia (1 de enero de 2026)

Nepal (21 de enero de 2026)

Nigeria (21 de enero de 2026)

Santo Tomé y Príncipe (23 de octubre de 2025)

Senegal (21 de enero de 2026)

Tayikistán (21 de enero de 2026)

Tanzania (23 de octubre de 2025)

Togo (21 de enero de 2026)

Tonga (21 de enero de 2026)

Turkmenistán (1 de enero de 2026)

Tuvalu (21 de enero de 2026)

Uganda (21 de enero de 2026)

Vanuatu (21 de enero de 2026)

Venezuela (21 de enero de 2026)

Zambia (20 de agosto de 2025)

Zimbabue (21 de enero de 2026)

La medida forma parte de una política más amplia del gobierno estadounidense para endurecer los controles migratorios, que incluye entrevistas presenciales obligatorias y la entrega de información detallada sobre historial de viajes, actividad en redes sociales y condiciones de vida, tanto del solicitante como de su familia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo funcionan las fianzas para solicitar una visa a Estados Unidos

La fianza exigida por el gobierno de Estados Unidos es un depósito económico que algunos solicitantes de visa deben pagar además de los costos habituales del trámite. El monto puede variar entre 5,000 y 15,000 dólares, dependiendo del país de origen y del perfil del solicitante. Esta fianza se paga únicamente si la autoridad consular lo determina como requisito adicional.

Las autoridades estadounidenses han señalado que el objetivo principal de esta medida es garantizar el cumplimiento de las condiciones de la visa, en particular el tiempo autorizado de permanencia en el país. En caso de que la visa sea aprobada, el solicitante debe demostrar posteriormente que salió de Estados Unidos dentro del plazo permitido para poder recuperar el dinero depositado.

El pago de la fianza no asegura que la visa sea otorgada. Si la solicitud es rechazada, el monto es reembolsado al solicitante.

De igual forma, quienes ingresen al país y cumplan con los términos de su visa pueden solicitar la devolución del depósito, aunque el proceso puede tomar tiempo y requiere documentación que confirme la salida del territorio estadounidense.