Irán corta el acceso a Internet y crece la represión tras las protestas en Teherán

Las protestas en Teherán, Irán, se agravaron tras el corte casi total de Internet y telefonía impuesto por el gobierno iraní durante la noche de este jueves. Desde finales de diciembre de 2025 el país vive:



El colapso del rial

Una inflación superior al 40%

El impacto de sanciones internacionales

دریافتی از قزوین، امشب ۱۸ دی؛ مردم چندین کانکس نیروهای سرکوبگر پلیس را آتش زدند. pic.twitter.com/q8oOddpSh5 — Amirhossein Miresmaeili (@AmirMiresmaeili) January 8, 2026

Ahora, comerciantes, estudiantes y trabajadores tomaron las calles de la capital iraní para exigir cambios económicos y políticos. Las manifestaciones comenzaron en el Gran Bazar y se expandieron a universidades y barrios populares. La respuesta estatal incluyó:



Gases lacrimógenos

Detenciones

Uso de fuerza letal

Lo que elevó la tensión social en el país y evolucionó hacia una impugnación directa al sistema político y religioso, con consignas contra el ayatolá Alí Khamenei y la propia República Islámica.

Crisis económica como detonante social

El desplome del poder adquisitivo generó una pérdida acelerada de calidad de vida. La inflación, el desempleo y la corrupción minaron la confianza ciudadana en las instituciones.

Expertos señalan que el modelo económico iraní dejó de ofrecer estabilidad. La protesta expresa una ruptura entre el Estado y una población sin expectativas de mejora.

Incendios y enfrentamientos con fuerzas represivas

Varios cuarteles policiales fueron incendiados en ciudades cercanas a Teherán, lo que elevó el simbolismo de la confrontación. En la capital se reportaron choques directos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Lo que inició como quejas por el derrumbe económico se convirtió en una demanda general por cambios políticos profundos.|Reuters

Este nivel de confrontación marca un cambio cualitativo respecto a protestas previas. Analistas advierten que la violencia incrementa el riesgo de inestabilidad prolongada.

Represión estatal y respuesta oficial

El gobierno desplegó al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y anunció procesos judiciales rápidos contra detenidos. Al mismo tiempo, el Ejecutivo intentó matizar la represión con llamados al diálogo.

La dualidad entre castigo y contención busca evitar una escalada internacional. La presión externa funciona como factor moderador, según expertos en política iraní.

Impacto regional y proyección internacional

Las protestas se extendieron a más de 100 ciudades y despertaron solidaridad en cárceles políticas y en el exilio. Organismos de derechos humanos alertan sobre un deterioro grave de libertades civiles.

Muere líder de Hamás durante ataque en Irán

Observadores internacionales comparan el escenario con el levantamiento de 2022, aunque con mayor desgaste económico. El futuro inmediato depende de si el régimen logra estabilizar la economía o profundiza la represión.

