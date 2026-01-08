Zelenski advirtió que podría llegar un fuerte ataque ruso a Kiev, Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó una nueva advertencia a la población y a la comunidad internacional al señalar que Rusia podría perpetrar otro ataque masivo “esta misma noche”.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario pidió mantenerse atentos a las alertas aéreas y acudir de inmediato a los refugios ante cualquier señal de peligro, en un contexto marcado por condiciones climáticas extremas y una ofensiva persistente contra infraestructura clave.

Another massive Russian attack may happen tonight. It is important to pay attention to air raid alerts and go to shelters when necessary. The Russians haven’t changed one bit. They are trying to exploit the harsh winter weather, which has worsened significantly across many of our… pic.twitter.com/gWFBNbQGYM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026

Embajada de Estados Unidos en Kiev lanza alerta

La Embajada de Estados Unidos en Ucrania, que alertó sobre la posibilidad de un ataque aéreo “significativo” por parte de Rusia en cualquier momento durante los próximos días.

El aviso se da en un contexto especialmente delicado, marcado por condiciones invernales extremas que ya han provocado afectaciones graves en carreteras, servicios básicos y el suministro de energía.

Información en desarrollo...