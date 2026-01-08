inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Zelenski advirtió que podría llegar un fuerte ataque ruso a Kiev, Ucrania

Zelenski advirtió que podría llegar un fuerte ataque ruso a Kiev, Ucrania

El presidente de Ucrania y la Embajada de EUA coinciden en una amenaza inminente sobre Kiev; piden buscar refugio ante el riesgo de bombardeos masivos; se registran apagones en la capital.

ucrania
Así luce Ucrania tras el mensaje de su presidente|Reuters
Notas,
Internacional

Escrito por:  Ximena Ochoa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó una nueva advertencia a la población y a la comunidad internacional al señalar que Rusia podría perpetrar otro ataque masivo “esta misma noche”.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario pidió mantenerse atentos a las alertas aéreas y acudir de inmediato a los refugios ante cualquier señal de peligro, en un contexto marcado por condiciones climáticas extremas y una ofensiva persistente contra infraestructura clave.

Embajada de Estados Unidos en Kiev lanza alerta

La Embajada de Estados Unidos en Ucrania, que alertó sobre la posibilidad de un ataque aéreo “significativo” por parte de Rusia en cualquier momento durante los próximos días.

El aviso se da en un contexto especialmente delicado, marcado por condiciones invernales extremas que ya han provocado afectaciones graves en carreteras, servicios básicos y el suministro de energía.

Información en desarrollo...

Tags relacionados
Ucrania Rusia Guerra Estados Unidos

LO MÁS VISTO