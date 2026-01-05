Turmp nombró a Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller como encargados para la transición en Venezuela

Tras la detención de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha anunciado que tomará el liderazgo de una transición política en Venezuela . Esta decisión surge en un contexto de inestabilidad tras el arresto de Maduro, quien había gobernado Venezuela durante más de una década.

Con sus declaraciones, se espera que las autoridades estadounidenses jueguen un papel crucial en la reorganización del poder en el país sudamericano. En este sentido, el presidente Trump ha nombrado a tres figuras clave para supervisar el proceso de transición: Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes son Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller?

Marco Rubio es el Secretario de Estado de Donald Trump. Uno de los políticos más influyentes de Estados Unidos que se ha encargado de las visitas diplomáticas a diferentes países del mundo.

Pete Hegseth es el Secretario de Guerra. Un veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y un conocido comentarista político. Hegseth, quien ha servido en las tropas en Irak y Afganistán, se ha destacado por sus posturas conservadoras y su apoyo a políticas de intervención militar.

Stephen Miller es el asesor de seguridad nacional de Trump. Es conocido por sus políticas estrictas de inmigración y su influencia en la Casa Blanca en temas de seguridad nacional. Miller ha sido un defensor ferviente de la política exterior de Estados Unidos, abogando por el uso de medidas drásticas para enfrentar a los regímenes que considera enemigos de la democracia.

Delcy Rodríguez jura como nueva presidenta de Venezuela

Mientras Trump designa a sus políticos de confianza para la transición en Venezuela, el gobierno de Caracas eligió a Delcy Rodríguez (vicepresidenta) como la nueva presidenta tras la captura de Nicolás Maduro . De hecho, asumió formalmente el cargo este 5 de enero, en donde prometió mantener una lucha por la soberanía, pero también aseguró que podría cooperar con los Estados Unidos para lograr la paz.

Periodista veneca responde cómo vive Venezuela su día a día tras la caída de Nicolás Maduro

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.