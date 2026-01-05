Salario mínimo de Venezuela comparado con el de México y Estados Unidos

Después de la aprehensión de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, a nivel internacional surgió la duda sobre la economía de Venezuela, entre ellas el tema del salario mínimo y qué tan diferente a comparación de otras naciones como México y Estados Unidos.

Y es que Venezuela no solo es considerado uno de los países de Latinoamérica más caros para vivir, sino también a nivel internacional, a lado de Suiza y Noruega. Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, dijo a CNN a inicios de 2025 que Venezuela sufrió una caída que no tiene precedentes para un país latinoamericano o incluso global para una nación que no tuvo guerra.

¿De cuánto es el salario mínimo de Venezuela?

Aunque la economía de Venezuela frenó su hundimiento en los últimos años y salió de la hiperinflación, el salario mínimo no le alcazaba a la población para comprar suministros básicos como carne, pollo, leche y encontraran los supermercados vacíos.

El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares, equivalente a 1.5 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. De acuerdo con los especialistas, con este monto es imposible vivir.

¿Cuál es la diferencia entre el salario mínimo de Venezuela con el de México?

El salario mínimo de México es considerado mucho más alto que el de Venezuela, pues en la tierra azteca se alcanzan los 315 pesos diarios, equivalente a 17.30 dólares, mientras que en la nación anteriormente encabezada por Nicolás Maduro, tiene 1.5 dólares, es decir 26.86 pesos mexicanos.

¿Cuál es el salario mínimo de Estados Unidos?

El salario mínimo de Estados Unidos es de 7.25 dólares por hora, lo que equivale a mil 160 dólares mensuales. Con este monto no solo se puede comprar la canasta básica, sino un poco más. Mientras que en Venezuela se puede decir que no alcanza para nada.

