EUA exige a sus socios asfixiar las finanzas del Cártel de Sinaloa

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió “firmeza” a los socios europeos y del resto del mundo para asfixiar las finanzas del Cártel de Sinaloa y de los grupos terroristas en Irán.
Durante la conferencia No money for Terror, el funcionario sentenció que deben de trabajar en la designación de financiadores, desenmascaramiento de empresas fantasma y pantalla, así como en el cierre de sucursales bancarias para desmantelar a todo grupo terrorista.
“Nuestros socios en el mundo tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbollah hasta el Cártel de Sinaloa”, puntualizó este martes 19 de mayo en Paris, Francia.
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Secretario del Tesoro lamentó que dejen solo a EUA en la lucha contra el terrorismo
En la misma conferencia, Bessent reiteró que EUA confía en el trabajo de sus socios; sin embargo, lamentó que en toda la lucha que han enfrentado con Irán los hayan dejado solos.
Asimismo, sentenció que la lucha contra los cárteles de la droga sigue viva y pidió apoyo, ya que, como ha sido en la administración de Donald Trump, los acusó de envenenar a sus comunidades y amenazar vidas inocentes.
“Si comparten nuestra indignación ante la agenda desestabilizadora de Irán, los terroristas que pretenden tomar como rehén a la economía global, los cárteles de la droga que envenenan a nuestras comunidades y las amenazas a vidas inocentes, este es el momento de unirse a los Estados Unidos para actuar de manera enérgica”, refirió.
Además, agregó que su país ayudará a todas las instituciones financieras a tener esquemas más sofisticados para que no se evadan las sanciones a los grupos terroristas.
EUA vs el Cártel de Sinaloa
Estados Unidos siempre ha señalado los peligros del Cártel de Sinaloa; sin embargo, todo se intensificó en 2023 cuando los acusaron directamente de introducir fentanilo al suelo norteamericano y causar la muerte de millones de personas.
Posteriormente, en 2025, los designaron como organización terrorista extranjera, por lo que comenzaron con mayor rapidez las detenciones y juicios contra líderes, operadores y funcionarios mexicanos.
Tanto así que a finales del mes de abril, la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a nueve funcionarios más de presuntos nexos con Los Chapitos.
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