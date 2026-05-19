EUA exige a sus socios asfixiar las finanzas del Cártel de Sinaloa

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió “firmeza” a los socios europeos y del resto del mundo para asfixiar las finanzas del Cártel de Sinaloa y de los grupos terroristas en Irán.

Durante la conferencia No money for Terror, el funcionario sentenció que deben de trabajar en la designación de financiadores, desenmascaramiento de empresas fantasma y pantalla, así como en el cierre de sucursales bancarias para desmantelar a todo grupo terrorista.

“Nuestros socios en el mundo tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbollah hasta el Cártel de Sinaloa”, puntualizó este martes 19 de mayo en Paris, Francia.

The United States is hardly alone in facing the scourge of terrorism, especially from Iran. Yet, too often, we seem to be alone in our resolve to thwart it.



If we are serious about “no money for terror,” then there must also be “no room for excuses.”



At the No Money for Terror… pic.twitter.com/PqpU95mL3E — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 19, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Secretario del Tesoro lamentó que dejen solo a EUA en la lucha contra el terrorismo

En la misma conferencia, Bessent reiteró que EUA confía en el trabajo de sus socios; sin embargo, lamentó que en toda la lucha que han enfrentado con Irán los hayan dejado solos.

Asimismo, sentenció que la lucha contra los cárteles de la droga sigue viva y pidió apoyo, ya que, como ha sido en la administración de Donald Trump, los acusó de envenenar a sus comunidades y amenazar vidas inocentes.

“Si comparten nuestra indignación ante la agenda desestabilizadora de Irán, los terroristas que pretenden tomar como rehén a la economía global, los cárteles de la droga que envenenan a nuestras comunidades y las amenazas a vidas inocentes, este es el momento de unirse a los Estados Unidos para actuar de manera enérgica”, refirió.

Además, agregó que su país ayudará a todas las instituciones financieras a tener esquemas más sofisticados para que no se evadan las sanciones a los grupos terroristas.

EUA vs el Cártel de Sinaloa

Estados Unidos siempre ha señalado los peligros del Cártel de Sinaloa; sin embargo, todo se intensificó en 2023 cuando los acusaron directamente de introducir fentanilo al suelo norteamericano y causar la muerte de millones de personas.

Posteriormente, en 2025, los designaron como organización terrorista extranjera, por lo que comenzaron con mayor rapidez las detenciones y juicios contra líderes, operadores y funcionarios mexicanos.

Tanto así que a finales del mes de abril, la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a nueve funcionarios más de presuntos nexos con Los Chapitos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.