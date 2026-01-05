Además de Israel con Palestina y Rusia con Ucrania; conflictos globales para tener en la mira en 2026

El panorama geopolítico mundial para 2026 sigue marcado por tensiones, guerras abiertas y crisis humanitarias que no han encontrado solución. Además de los conflictos más difundidos —como la guerra entre Ucrania y Rusia y las hostilidades entre Israel y Palestina—, otras regiones mantienen situaciones que podrían escalar y alterar la estabilidad global.

A continuación, un análisis de las principales crisis que hay que seguir de cerca en este nuevo año.

Ucrania y Rusia: cinco años de guerra y un frente aún activo

El conflicto iniciado en 2022 entre Rusia y Ucrania no ha mostrado signos claros de final. Aunque ha habido intercambios de prisioneros y episodios diplomáticos, el estancamiento en el terreno sigue cobrando vidas y destruyendo infraestructura.

La ofensiva rusa continúa en el este y sur de Ucrania , mientras que Kiev busca apoyo internacional para mantener la resistencia.

EUA y Ucrania coinciden en acuerdo de paz en Europa del Este

Tensiones en el Caribe y América Latina con EUA

A inicios de 2026 Estados Unidos protagonizó una operación militar en Venezuela que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro , argumentando cargos de narcotráfico y terrorismo.

La acción ha generado una fuerte condena internacional por violar la soberanía venezolana y ha elevado las tensiones con gobiernos de la región, incluidos México, Colombia y Cuba; sin embargo, otros sectores han aplaudido el fin de la dictadura en país sudamericano.

Cargos contra Nicolás Maduro en Estados Unidos; destacan narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas

Sahel: insurgencias que desafían la seguridad regional

La región del Sahel —que abarca países como Mali, Níger y Burkina Faso, en el continente africano— sigue enfrentando una fuerte insurgencia de grupos armados y yihadistas desde hace más de una década.

Estas fuerzas han aprovechado la debilidad de los estados locales para expandir su influencia, complicando los esfuerzos de los gobiernos y de las fuerzas regionales por estabilizar el área.

Congo: conflicto persistente pese a acuerdos

En la República Democrática del Congo , la violencia no ha cesado completamente pese a un acuerdo de paz firmado en 2025 con mediación internacional.

Grupos rebeldes como el M23 han capturado ciudades importantes como Goma y Bukavu, manteniendo un alto nivel de inestabilidad en el este del país y poniendo en riesgo la paz regional.

Sudán: guerra interna con una crisis humanitaria brutal

Desde 2023, Sudán ha vivido una guerra civil entre las fuerzas armadas y la milicia de la Guardia de Apoyo Rápido. El conflicto ha generado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de desplazados, hambruna y violencia generalizada.

La falta de avances hacia un alto al fuego sostenible y el colapso de servicios básicos ilustran la gravedad de la situación, que podría tener repercusiones en los países vecinos.

Palestina e Israel: entre treguas y tensiones prolongadas

El conflicto entre Israel y grupos palestinos sigue siendo una de las crisis más duraderas y complejas. Aunque durante 2025 se alcanzaron treguas y acuerdos parciales de intercambio de prisioneros que permitieron alivios temporales, las negociaciones para un alto al fuego duradero y una solución política están estancadas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , ha insistido en la importancia de neutralizar a grupos armados antes de cualquier acuerdo definitivo, mientras la comunidad internacional presiona por el fin de las hostilidades.

Estos conflictos no sólo impactan la seguridad regional, sino que también tienen efectos en la economía, los flujos migratorios y la cooperación internacional, por lo que seguirles la pista será crucial para entender el rumbo del mundo este año.

