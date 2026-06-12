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Comida, decoración y cultura: Los lazos entre México y Marruecos

El embajador de Marruecos en México, Abdelfattah Lebbar, habla de la relación entre ambas naciones.

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Escrito por: Samuel Aguirre
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