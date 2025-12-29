Trump confirma primer ataque terrestre contra dictadura de Maduro en Venezuela

Estados Unidos (EUA) confirmó oficialmente una operación militar directa en territorio venezolano. El presidente Donald Trump reconoció el ataque, realizado la semana pasada, a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela este 29 de diciembre de 2025, tras una explosión que destruyó una instalación costera usada para el tráfico de drogas.

El anuncio se realizó desde Mar-a-Lago, Florida. Trump sostuvo que la acción buscó frenar el envío de narcóticos hacia Estados Unidos y aumentar la presión contra el régimen de Maduro.

Trump confirma explosión en muelle del narcotráfico

Trump aseguró que fuerzas estadounidenses destruyeron una zona utilizada para cargar drogas en lanchas rápidas. Afirmó que el lugar “ya no existe” y dejó de operar.

El ataque de EUA a Venezuela destruyó una instalación clave del narcotráfico.|Reuters

El presidente no precisó la ubicación ni el organismo ejecutor, aunque dijo conocer quién realizó la misión. La falta de detalles oficiales genera inquietud en el plano diplomático.

¿Por qué EUA ejecutó el ataque en Venezuela?

Washington acusa al gobierno de Maduro de facilitar el narcotráfico y permitir redes criminales transnacionales. La Casa Blanca sostiene que la operación responde a una amenaza directa a su seguridad.

Analistas señalan que la acción busca disuadir futuras actividades ilícitas y reforzar el control regional contra el tráfico de drogas.

Contacto fallido entre Trump y Maduro

Trump confirmó una llamada reciente con Maduro que calificó como improductiva. No reveló el contenido, pero afirmó que no hubo avances diplomáticos. Además aseguró que permitió la liberación de personas desde cárceles y centros psiquiátricos para que migren al norte. En meses recientes:



Designó al régimen de Maduro como "organización terrorista extranjera"

Ordenó un bloqueo naval total a buques petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela

Autorizó operaciones encubiertas de la CIA en el país

Este estancamiento reduce las opciones de diálogo y aumenta el riesgo de una mayor confrontación bilateral.

Impacto regional y reacción internacional

Gobiernos latinoamericanos observan el caso con cautela ante un posible precedente de intervención directa. Organismos multilaterales piden información verificable.

Trump ordena bloquear barcos petroleros de Venezuela

Expertos advierten que nuevas acciones podrían afectar la estabilidad política, económica y migratoria de la región.

