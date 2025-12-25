Entradas y salidas más estrictas: Toma de datos biométricos obligatoria en aeropuertos a partir del 26 de diciembre

El gobierno de Estados Unidos anunció que desde el 26 de diciembre de 2025 entrará en vigor una nueva regulación que establece la toma obligatoria de datos biométricos para todos los viajeros extranjeros al entrar y salir del país por aeropuertos, puertos terrestres y marítimos.

La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y aplicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), ampliará la recolección y verificación de datos biométricos —como fotografías faciales y otros identificadores— para no ciudadanos, incluidos turistas, estudiantes, trabajadores y titulares de residencias permanentes (Green Card).

¿Por qué piden datos biométricos en los aeropuertos?

El objetivo de la iniciativa es reforzar la seguridad fronteriza, agilizar los procesos de identificación y reducir el fraude documental, así como mejorar la detección de personas que exceden su estancia autorizada en el país. La norma será vigente a partir de este 26 de diciembre de 2025 y busca:



Identificar "delincuentes y terroristas conocidos o presuntos".

Prevenir el fraude de visas y documentos falsos.

Detectar personas que han excedido su estadía.

Evitar el reingreso ilegal de personas previamente deportadas.

¿Qué datos biométricos toman en los aeropuertos?

La disposición aplicará a todas las personas que no cuenten con ciudadanía estadounidense, incluyendo titulares de visa, residentes permanentes y trabajadores temporales, sin importar su edad. Estas personas deberán proporcionar distintos datos biométricos como:



Huellas digitales

Reconocimiento de iris

Fotografía facial

En ciertos casos también se les solicitará un registro de voz

Sin duda alguna esta situación representa un cambio significativo en la manera en que se gestionan las entradas y salidas internacionales hacia y desde Estados Unidos, marca un hito en la política migratoria del país norteamericano.

