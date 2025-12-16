José Antonio Kast, presidente electo de Chile, apoyaría a EUA ante potencial intervención contra dictadura de Maduro

Las polémicas en contra de la dictadura de Nicolás Maduro siguen dando mucho de qué hablar a nivel internacional, pues ahora fue José Antonio Kast , presidente electo de Chile, quien dio a conocer que dará su total respaldo ante una eventual acción militar encabezada por Estados Unidos (EUA) contra Venezuela.

Fue durante una conferencia de prensa dada desde Buenos Aires, Argentina, que Kast afirmó que cualquier acto que sea realizado en contra del actual régimen de Venezuela contará con el apoyo de su gobierno en Chile al considerar que la situación actual requiere una “solución internacional”.

¿Qué dijo José Antonio Kast sobre la posible intervención de EUA en Venezuela?

Durante la conferencia de prensa emitida, José Antonio Kast señaló que una eventual intervención de EUA dentro de Venezuela, resolvería “un problema gigantesco” para toda Latinoamérica e incluso, a varios países del continente europeo.

No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo (...) Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura señaló Kast desde Buenos Aires.

Maduro amenaza al presidente electo de Chile

Por otro lado, el presidente electo de Chile acusó directamente a Nicolás Maduro de haberse robado las elecciones de Venezuela en las últimas elecciones locales, señalando que su gobierno no tiene legitimidad democrática para ejercer como “pseudopresidente de esa nación”.

Vale la pena mencionar que las declaraciones de José Antonio Kast llegan un par de horas después de que Nicolás Maduro amenazara al gobierno de Chile entrante, esto sobre las políticas antiinmigrantes que pondrá en marcha en cuanto entre al poder.

Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se les respeta! (...) Señor Kast tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la constitución chilena se lo debe garantizar lanzó Nicolás Maduro tras el triunfo de Kast.

Por otro lado, Nicolás Maduro invitó a las y los venezolanos que radican en Chile a regresar a su país de origen, esto derivado de las políticas migratorias que se espera ponga en marcha José Antonio Kast.

Inicia transición en Chile tras triunfo de José Antonio Kast

