Nueva guerra contra el narco: EUA despliega fuerzas militares en el Caribe para combatir cárteles

El Gobierno de los Estados Unidos (EUA) liderado por el presidente Donald Trump, ordenó al Pentágono el despliegue de fuerzas militares en el Mar Caribe con la intención de combatir a los cárteles latinoamericanos, los cuales suelen utilizar estas rutas marítimas para el traslado de drogas y demás actividades ilícitas.

Fuentes directas del gobierno norteamericano confirmaron a la agencia Reuters que tras la orden de la Casa Blanca, se desplegaron fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe, lo cual pone en marcha una serie de acciones para enfrentar las amenazas de los cárteles de la droga.

EUA despliega fuerzas militares en el Caribe contra cárteles latinoamericanos

A pesar de que las fuentes de la agencia internacional revelaron que “tenían pocos detalles sobre la operación”, se señaló que el Donald Trump dejó en claro que busca utilizar las fuerzas armadas de EUA para perseguir a los cárteles de latinoamérica con estas acciones en el Caribe.

Este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región -dijo una de las fuentes a Reuters.

¿Cómo es la operación militar de EUA en el Caribe?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta el momento, las operaciones de las fuerzas armadas de EUA en el Caribe han dejado en los últimos meses el despliegue de al menos dos buques de guerra para reforzar la seguridad fronteriza en la zona.

Pese a que no se dieron a conocer las acciones que se estarán llevando a cabo, se señaló que los buques de guerra cuentan con la fuerza necesaria para combatir a los grupos del narcotráfico que ya son considerados como organizaciones terroristas.

¿Cuáles son los objetivos de la operación militar de EUA en el Caribe?

Vale la pena mencionar que el gobierno de Donald Trump ha señalado en los últimos meses que tiene objetivos prioritarios contra los cárteles latinoamericanos, los cuales han sido identificados como los que más ingresan y distribuyen droga dentro del territorio de Estados Unidos.

Entre los objetivos prioritarios de esta operación, medios internacionales señalaron al Cártel de los Soles y el Tren de Aragua de Venezuela, así como al Cártel de Sinaloa y otros más de México.

Cárteles de la droga son designados como grupos terroristas por EUA

Los cárteles que fueron designados como organizaciones terroristas por EUA, son los siguientes:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Noroeste

El Tren de Aragua

La MS-13 de El Salvador

El Cártel del Golfo

La Nueva Familia Michoacana

