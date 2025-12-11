Buonissimo, la cocina italiana ya es Patrimonio de la Unesco

Por primera vez se incluyó a la cocina italiana en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco pues se ha consolidado como un modelo de identidad sociocultural y un legado que trasciende las fronteras.

Reconocen a la comida italiana

Es importante mencionar que Italia es conocida en todo el mundo por su gastronomía, especialmente la pasta, la pizza y el gelato; sin embargo, también tienen especialidades regionales.

La decisión de premiar a la cocina italiana fue por que es un "sistema unificador que transforma el tiempo compartido en la mesa". Además, la gastronomía italiana ha dado lugar a un patrimonio sentimental que la ha convertido en "cucina degli affetti" (cocina de los afectos).

La pizza en la lista de patrimonio inmaterial

Desde 2017, la elaboración de pizza en Nápoles forma parte de la lista de patrimonio inmaterial de la agencia cultural de la ONU.

Pero no solo la pizza y la pasta son los protagonistas de la cocina italiana, los risotti, el prosciutto y las carnes o las pastas rellenas como los tortellini también se han ganado un lugar en el corazón de los amantes de la comida.

Curiosidades de la cocina italiana

En 2007 Italia creó la pizza más larga del mundo y midió 405 metros de largo por 33 centímetros de ancho.

Alfredo di Lelio inventó en la década de los 70 la salsa y abrió un restaurante en Nueva York y su fama fue tanta que ahora se conoce en todo el mundo pero en Italia no se conoce como tal.

Según la tradición italiana en la mesa siempre debe haber agua, pan y vino.

Los tagliatelle son espaguetis planos y se cree que fueron creados en honor al cabello de la duquesa de la ciudad de Ferrara, Lucrecia Borgia.

