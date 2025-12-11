La libertad nunca se logra a menos que sea compartida: discurso de María Corina

En su discurso, la opositora de la dictadura de Nicolás Maduro, María Corina, reflejó la lucha por la libertad que enfrentan día con día miles de venezolanos.

Su hija Ana Corina destacó que los habitantes venezolanos luchan por la libertad de poderes y por una igualdad que se respete, mientras abren sus puertas a refugiados a miles de migrantes y perseguidos por sus conocimientos e ideales.