Papa León XIV exige cero tolerancia a abusos dentro de la Iglesia católica: “No pueden meterse en un cajón”

El papa León XIV aseguró que los casos de abuso en el seno de la Iglesia católica “no pueden meterse en un cajón” y deben ser abordados “con verdadera justicia tanto hacia las víctimas como hacia los acusados”.

Así lo declaró durante una audiencia con los 192 nuevos obispos reunidos en el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana , celebrado en el Vaticano.

Papa León aseguró que lo habrá impunidad con los casos de abuso clerical

El pontífice , de origen estadounidense y peruano, enfatizó que los abusos cometidos por miembros del clero no deben quedar impunes ni ocultos, sino tratados con prontitud, transparencia y misericordia.

Contundente y claro el mensaje del Papa León XIV sobre la prevención de abusos en la Iglesia. Apoya de forma decidida el trabajo del periodismo investigativo como camino para buscar la verdad, hacer justicia y escuchar a las víctimas.



Carta al proyecto Ugaz en Perú. pic.twitter.com/KPq5O5UwGP — Jonathan Marín, S.J. (@jesuitajonathan) June 22, 2025

“No pueden dejarse de lado; deben afrontarse con justicia real”, señaló, de acuerdo con un comunicado oficial de la Santa Sede.

Su santidad pidió a los nuevos padres el uso responsable de las redes sociales

Durante el curso de formación promovido por el Dicasterio para la Evangelización y el Dicasterio para los Obispos , el papa León XIV dialogó con prelados de los cinco continentes.

Entre bromas sobre su elección como papa, los invitó a redescubrir “la pasión y el coraje” de su misión pastoral.

En su intervención, también advirtió sobre el uso irresponsable de las redes sociales y la inteligencia artificial. “Cada uno se siente con derecho a decir lo que quiera, incluso cosas falsas”, afirmó.

Por ello, instó a manejar la comunicación con “calma, sensatez y ayuda profesional”, destacando que alcanzar la verdad puede ser doloroso, pero necesario.

Historia del nombre León entre los diferentes papas [VIDEO] El papa León XIV sorprendió con la elección de su nombre; sin embargo, se trata de uno muy conocido y con mucha historia en la Iglesia católica.

La sombra de Marcial Maciel y la polémica pendiente

Las declaraciones del papa se dan en un contexto en el que la Iglesia católica sigue enfrentando cuestionamientos por su manejo de casos de abuso. Uno de los más polémicos en América Latina fue el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo , acusado de pederastia y otros abusos durante décadas.

El tema resurgió recientemente con la difusión de un nuevo documental que expone los testimonios de víctimas y detalla cómo altos jerarcas eclesiásticos habrían encubierto sus crímenes.

La referencia de León XIV a no guardar silencio ni encubrir a nadie fue interpretada por analistas como una señal de que el Vaticano busca marcar distancia con prácticas del pasado, cuando casos como el de Maciel fueron minimizados o ignorados.

