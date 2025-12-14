Lista de países en donde se han detectado casos de Súper Gripe H3N2 y los más afectados
La influenza subclado K, mejor conocida como H3N2, tiene en alerta a varios países por el aumento de contagios e incremento de ocupación hospitalaria.
El virus H3N2 bautizado como "Súper Gripe" ha puesto en jaque a diferentes sistemas de salud a nivel mundial. Se ha propagado a gran velocidad y hay miles de personas infectadas. Aunque su enfermedad no es altamente mortal, sí se han extremado precauciones para evitar su propagación.
El subclado K es una variación dentro de la influenza A (H3N2), demostrando tener una transmisión elevada, con brotes atípicos en Europa y en Oceanía. Ahora también se han detectado casos en el continente americano y el número de países afectados va en aumento.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Países con casos de Súper Gripa H3N2
Hasta ahora, los países en donde se han detectado casos son:
- Reino Unido
- España
- Alemania
- Francia
- Italia
- Australia
- Nueva Zelanda
- Japón
- Perú
- Estados Unidos
- Canadá
- México
En México solamente se ha detectado un caso, el cual, según la Secretaría de Salud, no representa un riesgo para la población.
Países más afectados por la Súper Gripe H3N2
Reino Unido y España son los únicos países en donde han tenido que detener actividades cotidianas como ir a la escuela para evitar la propagación del virus, aunque en toda Europa se ha pedido volver a utilizar cubrebocas, sobre todo a las personas que tengan en el menor síntoma de una gripe.
Asimismo, en Estados Unidos también ha habido un alarmante aumento de la variante K, aunque el sistema de salud todavía no ha emitido alguna alerta de contagios, pero sí han pedido retomar las costumbres que surgieron durante la pandemia por Covid 19 .
Los síntomas de la Súper Gripa H3N2
Es difícil distinguir el H3N2 de una gripe común o de otro tipo de influenza, ya que los síntomas suelen ser muy similares. Se puede saber con exactitud hasta que se realizan exámenes de laboratorio.
Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 4 días después de haber sido infectado y, en la mayoría de los casos, desaparecen en una semana:
- Fiebre
- Tos
- Dolor de garganta
- Dolores musculares
- Dolores articulares
- Malestar general intenso
- Secreción nasal
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.