Lista de países en donde se han detectado casos de Súper Gripe H3N2 y los más afectados

El virus H3N2 bautizado como "Súper Gripe" ha puesto en jaque a diferentes sistemas de salud a nivel mundial. Se ha propagado a gran velocidad y hay miles de personas infectadas. Aunque su enfermedad no es altamente mortal, sí se han extremado precauciones para evitar su propagación.

El subclado K es una variación dentro de la influenza A (H3N2), demostrando tener una transmisión elevada, con brotes atípicos en Europa y en Oceanía. Ahora también se han detectado casos en el continente americano y el número de países afectados va en aumento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Países con casos de Súper Gripa H3N2

Hasta ahora, los países en donde se han detectado casos son:



Reino Unido

España

Alemania

Francia

Italia

Australia

Nueva Zelanda

Japón

Perú

Estados Unidos

Canadá

México

En México solamente se ha detectado un caso, el cual, según la Secretaría de Salud, no representa un riesgo para la población.

Países más afectados por la Súper Gripe H3N2

Reino Unido y España son los únicos países en donde han tenido que detener actividades cotidianas como ir a la escuela para evitar la propagación del virus, aunque en toda Europa se ha pedido volver a utilizar cubrebocas, sobre todo a las personas que tengan en el menor síntoma de una gripe.

Asimismo, en Estados Unidos también ha habido un alarmante aumento de la variante K, aunque el sistema de salud todavía no ha emitido alguna alerta de contagios, pero sí han pedido retomar las costumbres que surgieron durante la pandemia por Covid 19 .

Los síntomas de la Súper Gripa H3N2

Es difícil distinguir el H3N2 de una gripe común o de otro tipo de influenza, ya que los síntomas suelen ser muy similares. Se puede saber con exactitud hasta que se realizan exámenes de laboratorio.

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 4 días después de haber sido infectado y, en la mayoría de los casos, desaparecen en una semana:



Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Dolores musculares

Dolores articulares

Malestar general intenso

Secreción nasal

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

