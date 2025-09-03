Descarrilamiento de tranvía deja varios muertos en Lisboa, Portugal

Un tranvía eléctrico de la ciudad de Lisboa, Portugal, se descarriló durante la tarde de este miércoles 3 de septiembre de 2025 dejando a 15 personas sin vida en el lugar, lo cual también provocó la movilización de cuerpos de emergencia y unidades médicas para atender la causa.

Agencias y medios internacionales como AP, señalan que en un inicio se hablaba de solamente tres personas sin vida, sin embargo y con el pasar de las horas la cifra de víctimas fatales se ha incrementado y se espera que el número pueda crecer aún más.

“EUA usará todo su poder contra los cárteles": Marco Rubio en su avión con destino a México [VIDEO] Estas declaraciones se dan en el marco del ataque de EUA en aguas del Mar Caribe, en contra de una embarcación que supuestamente partió de Venezuela con un cargamento de drogas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo fue el descarrilamiento del tranvía en Lisboa?

Información preliminar dada a conocer hasta el momento, sugiere que el tranvía de Lisboa se descarriló cuando se encontraba realizando uno de sus recorridos en pendiente en el también llamado “Elevador de Gloria”.

La agencia Europa Press señaló que el accidente se originó debido a un cable que se encontraba suelto, lo cual provocó que la unidad terminara de costado y sobre varios vehículos que se encontraban en la zona.

Reportan decenas de lesionados tras accidente en Lisboa

Más allá de las 15 personas que perdieron la vida derivado de este accidente, se dio a conocer que 18 sujetos más resultaron lesionados por lo cual fueron trasladados a hospitales aledaños para recibir la atención pertinente.

Se señaló que por la emergencia, Bomberos desplegaron más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos para atender la causa, esto mientras la Policía Judicial local inicia con las investigaciones de rigor.

Presidente de Portugal ofrece sus condolencias tras accidente de tranvía

Luego del accidente que se registró en la zona de tranvía, el presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, ofreció sus condolencias a las familias de los afectados.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el grado de responsabilidad de la empresa que se encarga de administrar esta zona de transporte en Portugal.

¿Por qué es tan importante este tranvía en la ciudad de Portugal?

Vale la pena señalar que este tranvía eléctrico forma parte del sistema de transporte público principal de la ciudad de Lisboa, Portugal, pues gracias a él se logran conectar barrios emblemáticos de la entidad, así como con monumentos históricos para la nación.

Hoy en día también son considerados como una parte importante del turismo en la ciudad, pues los visitantes a la entidad suelen tomar viajes a través de esta unidad de transporte para conocer las colonias y zonas emblemáticas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.