Apuñalamiento masivo en Marsella deja varios heridos; abaten al atacante

Un apuñalamiento masivo en Marsella, Francia dejó varias personas lesionadas, una de ellas se encuentra en estado crítico, el agresor fue abatido.

Apuñalamiento masivo en Marsella, Francia

De acuerdo con los reportes de medios locales, un hombre originario de Túnez apuñaló a al menos cinco personas cerca del Viejo Puerto, un lugar conocido por el tráfico de drogas.

El hombre que contaba con residencia legal, atacó con un cuchillo al gerente de un hotel del que acabada de ser desalojado por falta de pago.

