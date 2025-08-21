Amenaza de tsunami en Chile tras terremoto de 7.6 en la Base Frei, región de Magallanes

La noche de este jueves 21 de agosto, un fuerte sismo de magnitud 7.6 sacudió la zona cercana a la Base Frei, ubicada en el Territorio Chileno Antártico.

El movimiento telúrico se registró a las 22:16 horas (hora local) y generó una evaluación inmediata sobre el riesgo de tsunami en las costas del país; por lo que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres del país sudamericano activó Estado de Precaución.

🔴 ¡ATENCIÓN!#SHOA ha establecido Estado de Precaución para el territorio antártico.



En atención a lo anterior, #SENAPRED solicita abandonar zona de playa en #TerritorioAntártico.



Estado de Precacución en las costas de Chile

La dependencia antes mencionada solicitó evacuar la zona de playa en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

En cuanto al resto del territorio nacional, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) estableció estado informativo para la zona costera, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes.

Esto, frente a la posibilidad de variaciones en el nivel del mar menores a 30 centímetros.

Detalles del sismo en Chile

El epicentro del temblor se ubicó a 257 km al noroeste de Base Frei , en la región de Magallanes, con una profundidad de 10 km. El SHOA y Senapred continúan monitoreando la situación y mantienen la alerta activa.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de evacuación para garantizar la seguridad de todos.

