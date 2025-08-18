Maduro ordena despliegue de 4.5 millones de soldados en Venezuela ante “amenazas” de Estados Unidos

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció un despliegue de 4.5 millones de militares en todo el país, según él, como respuesta a las “amenazas” que ha recibido por parte de Estados Unidos y sus acciones en su contra durante las últimas semanas.

Primero, con el incremento a la recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura, y segundo, por el despliegue que han realizado los norteamericanos en sus costas, bajo la consigna de una operación antinarcóticos en el Caribe.

Maduro anuncia despliegue militar en Venezuela

Fue a través de una transmisión en cadena nacional por donde Nicolás Maduro informó de este “plan especial de seguridad”, en donde tendrá a millones de milicianos “preparados, activados y armados”.

El mandatario informó que con esta operación busca mantener la seguridad en todo el territorio nacional, sin importar las operaciones y/o estrategias que tenga Estados Unidos en su contra.

Estados Unidos ofrece 50 millones por presidente de Venezuela

Cabe destacar que horas antes, Washington informó que realizará una operación militar en el Caribe, para reforzar su combate contra los cárteles de droga en la región; este plan implica el despliegue de tres destructores equipados con misiles guiados en las costas de Venezuela durante las próximas 36 horas.

Por si fuera poco, días antes el gobierno estadounidense aumentó la recompensa por brindar información para la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, rompiendo un récord histórico en cuanto a recompensas por una persona.

