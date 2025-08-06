Estados Unidos sanciona a miembros del Cártel del Noreste y al “narcorrapero” Makabelico

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones contra tres líderes del Cártel del Noreste , anteriormente conocido como “Los Zetas”, así como a un rapero mexicano conocido como El Makabelico.

A través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), se encargarán de congelar los bienes y propiedades en territorio estadounidense que se encuentren a nombre de:



Abdón Federico Rodríguez, alías “Cucho”, identificado como segundo al mando del cártel

identificado como segundo al mando del cártel Antonio Romero Sánchez

Francisco Daniel Esqueda, alias “Franky Esqueda”

El comunicado también incluye una sanción contra el rapero Ricardo Hernández Medrano, acusado de lavado de dinero para el grupo delictivo

Detalles de la sanción de Estados Unidos al Cártel del Noreste

El Gobierno estadounidense emitió un comunicado en el que estableció que las propiedades o bienes de las personas mencionadas quedarán embargadas y deben ser reportadas a la OFAC.

Asimismo, cualquier entidad, organismo o empresa que se propiedad directa o indirecta, individual o colectiva, de alguno de los sancionados, quedará completame congelada.

Todo esto como medida de seguridad impuesta por parte de la Administración de Donald Trump, que ha colocado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, en una lista en la que aparece el Cártel del Noreste, por lo que actuaron en contra de algunos de sus principales operadores.

La situación actual del Cártel del Noreste

En su momento llegaron a ser consideradas como una de las facciones criminales más temidas del país, cuando operaban bajo el nombre de Los Zetas. Las investigaciones señalan que sus actividades se desarrollan principalmente en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.

Sin embargo, Estados Unidos detectó actividad del Cártel del Noreste en Carolina del Sur, Texas, Oklahoma y Georgia. Son acusados por tráfico de drogas como fentanilo, metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína, así como por delitos de trata de personas, extorsión, tráfico de armas y secuestro.

