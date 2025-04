La oración del papa Francisco que rezaba diario para siempre estar de buen humor

El reciente fallecimiento del papa Francisco , ocurrido el pasado lunes 21 de abril a los 88 años debido a un infarto que derivó en un colapso cardiovascular, lo que generó una ola de homenajes en todo el mundo.

Entre los múltiples recuerdos que han resurgido, destaca una reflexión sobre el sentido del humor que ofreció en una entrevista años atrás, la cual se ha vuelto viral en redes sociales mientras se recuerda las palabras del sumo pontífice.

¿Qué pensaba el papa Francisco sobre el sentido del humor?

En dicha entrevista para Télam digital, Jorge Mario Bergoglio compartió su aprecio por el humor como una herramienta esencial para la salud espiritual y emocional:

“El sentido del humor es un certificado de sanidad. Desde hace más de 40 años, rezo todos los días la oración para pedir el sentido del humor de Santo Tomás Moro , un grande”, puntualizó.

Esta oración, incluida en la nota 101 de su exhortación apostólica Gaudete et exsultate , refleja su creencia en la importancia de la alegría y la capacidad de reírse de uno mismo.

La importancia del humor para el papa Francisco y el consejo a sus seguidores

Francisco afirmaba que el humor “humaniza tanto” y lamentaba que “la gente que no tiene sentido del humor es aburrida... es aburrida consigo misma”.

El papa también compartió anécdotas personales, como aconsejar a personas a mirarse al espejo y reírse de sí mismas, reconociendo que “les cuesta horrores” debido a la falta de humor.

La oración de Santo Tomás Moro sobre el sentido del humor

Esta es la oración del buen humor de Santo Tomás Moro y que el papa Francisco rezaba diario:

Concédeme, señor, una buena digestión,

y también algo que digerir.

Concédeme la salud del cuerpo,

con el buen humor necesario para mantenerla.

Dame, señor, un alma santa que sepa aprovechar

lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante

el pecado, sino que encuentre el modo de poner

las cosas de nuevo en orden.

Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento,

las murmuraciones, los suspiros y los lamentos y no

permitas que sufra excesivamente por ese ser tan

dominante que se llama Yo.

Dame, señor, el sentido del humor.

Concédeme la gracia de comprender las bromas,

para que conozca en la vida un poco de alegría y

pueda comunicársela a los demás.

Así sea.

