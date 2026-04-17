El SAT no prohíbe ni limita la cantidad de dinero en efectivo que una persona física puede llevar consigo.

El SAT no prohíbe ni limita la cantidad de dinero en efectivo que una persona física puede llevar consigo. | Getty Images

El uso de el efectivo sigue siendo común en México para compras diarias y emergencias, sin embargo, cientos de mexicanos se preguntan cuánto pueden traer en la cartera sin tener problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ante las dudas frecuentes, el servicio aclaró que no existe un límite legal para portar dinero.

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Sin embargo, en pleno 2026 la autoridad fiscal mantiene el mismo criterio, cualquier persona puede llevar la cantidad que desee siempre que pueda justificar su origen.

Entonces, el enfoque no está en la posesión, sino en la legalidad del dinero.

¿Existe un límite oficial para portar efectivo?

No hay una cifra máxima establecida por el SAT, de hecho la ley mexicana permite portar efectivo sin restricciones directas.

La regulación vigente se centra en operaciones grandes, no en lo que llevas contigo. Esto da libertad, pero exige responsabilidad fiscal.

¿Qué vigila realmente el SAT?

El SAT pone atención en dos factores clave:

Origen del dinero

Uso en depósitos o compras

El objetivo es detectar inconsistencias fiscales, no sancionar el uso cotidiano del efectivo.

¿Cómo comprobar el origen de mi efectivo ante el SAT?

El punto es demostrar de dónde proviene el dinero, por lo que te sugerimos conservar:

Recibos de nómina

Facturas

Estados de cuenta

Contratos

Sin respaldo, el SAT puede solicitar aclaraciones si detecta discrepancias.

¿Cuándo sí podría haber problemas?

Los riesgos aparecen en situaciones específicas como:

Depósitos en efectivo mayores a $15,000 mensuales

Compras grandes prohibidas en efectivo

Ingresos no declarados

Estas operaciones activan revisiones automáticas o restricciones legales.

Uso práctico del efectivo en el día a día

El efectivo sigue siendo útil para:

Transporte público

Tianguis

Gastos menores

Su uso es válido, pero conviene combinarlo con pagos electrónicos para mayor control.

Recomendaciones útiles para evitar dolores de cabeza

Para evitar problemas con el SAT:

Declara todos tus ingresos

Evita depósitos frecuentes sin justificación

Usa transferencias en montos altos

Lleva registro de movimientos

Estas prácticas reducen riesgos de auditorías.

Entonces, ¿cuánto dinero puedo llevar en la cartera?

La respuesta es cualquier cantidad, pues no existe un tope legal para portar efectivo en México. Lo importante es que ese dinero sea congruente con tus ingresos declarados.