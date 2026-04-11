SAT revela quiénes no deben presentar la Declaración Anual 2026

La Declaración Anual 2026 corresponde al ejercicio fiscal del 2025 y se basa en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que debe presentarse durante el mes de abril ante el SAT. Sin embargo y para sorpresa de todos, el servicio reveló que existen casos específicos en los que no es necesario realizar este trámite que millones de contribuyentes sí deben de cumplir.

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En adn Noticias te explicamos si estás exento, cómo evitar errores, pérdida de tiempo y lo más grave, sanciones.

¿Quiénes NO deben presentar la Declaración Anual en abril de 2026?

El SAT reveló los contribuyentes que quedan exentos, y son los que cumplen con estas condiciones:



Asalariados con un solo patrón y menos de 400 mil pesos anuales

Personas con salario más intereses menores a 100 mil pesos

Contribuyentes con CFDI completos y sin impuesto a cargo

Personas en RESICO con pagos mensuales definitivos

Estos casos quedan libres de la obligación fiscal porque reflejan un sistema automatizado donde el empleador o la institución ya realizó las retenciones correspondientes, lo que reduce la carga administrativa y facilita el cumplimiento.

¿Qué es la Declaración Anual?

Es un reporte de ingresos, deducciones y retenciones en el año anterior que sirve para determinar si existe un saldo a pagar o a favor, lo que mantiene el control fiscal y permite devoluciones de impuestos. De hecho, personas que no estén obligadas a presentarla de forma voluntaria, lo pueden hacer si les conviene recibir dinero extra.



¿En qué casos SÍ debes presentarla?

Si tuviste más de un empleador en el año

Si de trabajar antes de diciembre de 2025

Si superaste los 400 mil pesos de ingresos

Si obtuviste ingresos por honorarios, rentas o dividendos

Si recibiste dinero del extranjero

Debido a que estos casos hipotéticos plantean más ingresos, requiere la validación directa del contribuyente ante el SAT.

Consejos para verificar tu situación fiscal

Para confirmar si debes presentar la declaración, te sugerimos:



Revisar tus CFDI en el portal del SAT

Consultar tu buzón tributario

Usar la app SAT Móvil

Llamar a MarcaSAT: 55 627 22 728

En caso de que no estés obligado, realizar la declaración voluntariamente te podría devolver saldo a favor. Cabe destacar que es necesario mantener tus datos actualizados para evitar problemas fiscales.