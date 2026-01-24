Trabajadores formales en México aportan 38% de sus ingresos pero no saben a dónde van sus impuestos

Los trabajadores formales en México aportan una parte sustancial de su salario a impuestos y contribuciones sociales a través de descuentos al consumo. En 2026, este esquema sigue vigente en todo el país y afecta a millones de personas que reciben un recibo de nómina con múltiples retenciones.

La discusión cobra relevancia porque, pese al volumen de impuestos recaudados, persiste la percepción de que los servicios públicos no reflejan el esfuerzo contributivo. Entender cómo funciona el sistema permite evaluar su impacto real y exigir mayor rendición de cuentas.

¿Qué se descuenta directamente de tu nómina?

Impuesto Sobre la Renta ( ISR ): Es el principal impuesto federal sobre tus ingresos laborales. La tasa varía según cuánto ganes, pero aumenta progresivamente

( ): Es el principal impuesto federal sobre tus ingresos laborales. La tasa varía según cuánto ganes, pero aumenta progresivamente Cuotas al IMSS: Incluyen aportaciones para salud, incapacidad, maternidad, guarderías y retiro (parte la paga el trabajador y otra la empresa)

Incluyen aportaciones para salud, incapacidad, maternidad, guarderías y retiro Infonavit: Contribución para el fondo de vivienda (generalmente 5% del salario, pagado por la empresa)

Contribución para el fondo de vivienda Otros: En algunos casos, impuesto sobre nómina estatal

Pago de impuestos indirectos

El impacto fiscal no termina con la nómina:

Además de lo que ves en tu recibo, pagas otros impuestos al consumir:



IVA (16%): Se incluye en casi todos los bienes y servicios (alimentos procesados, ropa, electrónicos, etc.)

Se incluye en casi todos los bienes y servicios IEPS: Impuesto especial en gasolina, bebidas alcohólicas, tabaco y algunos alimentos altos en calorías

Estos impuestos indirectos elevan la carga total y afectan con mayor fuerza a quienes destinan la mayor parte de su ingreso al consumo.

Principales destinos del presupuesto federal

Los impuestos financian programas sociales, pensiones y transferencias directas, uno de los rubros más grandes del Presupuesto de Egresos 2026. Este gasto creció de forma sostenida.

También sostienen salud, educación, seguridad, infraestructura, operación gubernamental y el pago de la deuda pública, en un presupuesto que supera los 10 billones de pesos.

¿Cómo saber exactamente en qué se gastan los impuestos?

La información oficial está disponible en el portal de Transparencia Presupuestaria y en el Paquete Económico de la SHCP, con desgloses por sector y dependencia.

Además, organismos como INEGI, CIEP y México Evalúa ofrecen análisis independientes que permiten contrastar cifras y evaluar resultados.

¿Qué debe hacer el trabajador?

Conocer el destino de los impuestos fortalece la capacidad de exigir mejores servicios y uso eficiente del gasto público. Revisar el recibo de nómina y las fuentes oficiales es un primer paso.

Proponen nuevos impuestos a los alimentos

La educación fiscal se vuelve clave para que el trabajador comprenda su aporte y participe de forma informada en el debate sobre prioridades nacionales.

