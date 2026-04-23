La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) consolidó su posición como el principal referente multisectorial en integridad financiera al encabezar un encuentro estratégico con autoridades de alto nivel del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El objetivo de dicha reunión fue robustecer la prevención de lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo.

El foro contó con la participación de figuras determinantes en la seguridad financiera regional: Tyler Carruth, Agregado del Tesoro para México; Dennis Kihm, de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN); y Marcos Arellano, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Se analizaron las implicaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos de Estados Unidos y el rigor del régimen de sanciones internacionales.

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Un pilar para la estabilidad nacional

Este diálogo binacional, impulsado por el Comité de Cumplimiento de UNIFIMEX, busca traducir los estándares globales en tácticas operativas para el sector financiero mexicano. La Mtra. Soraya Pérez Munguía, Presidenta Ejecutiva de la Unión, destacó que la colaboración con el Tesoro es una “alianza estratégica” para edificar un sistema más seguro, justo y resiliente.

La relevancia de UNIFIMEX es indiscutible al observar el peso de sus agremiados, que incluyen bancos, fintechs, SOFIPOS y transmisores de dinero:

Dispersan el 75% de las remesas en México.

Otorgan el 95% de los microcréditos a nivel nacional.

Representan casi el 40% de los créditos totales y el 30% de la infraestructura física del país.

El evento funcionó como un ecosistema público-privado donde oficiales de cumplimiento intercambiaron conocimientos con reguladores clave como la UIF, la CNBV y la UBVA. Con estas acciones, UNIFIMEX reafirma que la cooperación internacional es la ruta crítica para alinear a México con los estándares de cumplimiento más exigentes del mundo.