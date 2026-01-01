Los gastos de auto que son deducibles ante el SAT en México en 2026

La deducción de gastos de automóvil ante el SAT es un mecanismo fiscal que permite a contribuyentes en México disminuir su base gravable cuando utilizan su vehículo como herramienta indispensable para generar ingresos.

Aplica para personas físicas con actividad empresarial, profesionistas independientes y empresas, siempre que los gastos estén directamente relacionados con la actividad económica y se comprueben conforme a la ley.

Requisitos generales para aplicar la deducción

El vehículo debe utilizarse principalmente para fines laborales o profesionales. El SAT puede requerir evidencia de que el uso es necesario y habitual dentro de la actividad registrada.

Además, cada gasto debe contar con CFDI válido y pagarse por medios electrónicos si supera los 2 mil pesos, ya que el efectivo no es aceptado en esos casos para efectos de deducción.

¿Qué gastos del automóvil son deducibles?

Entre los principales gastos deducibles se encuentran los siguientes, siempre que cumplan con los requisitos fiscales:



Combustible o carga eléctrica, con límites diarios establecidos

Mantenimiento y reparaciones, como afinaciones, refacciones y llantas

Trámites vehiculares, incluyendo verificación, tenencia y refrendo

Seguro del automóvil utilizado para generar ingresos

Compra del vehículo como inversión, con topes definidos por la ley

Estos conceptos permiten que el contribuyente reduzca su carga fiscal sin incurrir en irregularidades.

Fechas y herramientas para declarar correctamente

La Declaración Anual 2025 debe presentarse entre enero y marzo de 2026 para personas morales, y hasta el 30 de abril de 2026 para personas físicas.

El SAT ofrece simuladores digitales que permiten verificar obligaciones, visualizar el impacto de las deducciones y evitar errores que deriven en multas o revisiones posteriores.

