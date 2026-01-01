inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Aumenta número de muertos por accidente del Tren Interoceánico; se registra deceso de mujer de la tercera edad

Los gastos de auto que son deducibles ante el SAT en México en 2026

La deducción de gastos de automóvil ante el SAT permite reducir impuestos si usas tu vehículo para trabajar y cumples requisitos clave establecidos en la ley.

deducción de gastos
Si utilizas tu vehículo como parte esencial de tu trabajo en México, puedes reducir tu carga fiscal al deducir ciertos gastos relacionados con él ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).|Getty Images
Notas,
Finanzas

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

La deducción de gastos de automóvil ante el SAT es un mecanismo fiscal que permite a contribuyentes en México disminuir su base gravable cuando utilizan su vehículo como herramienta indispensable para generar ingresos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Aplica para personas físicas con actividad empresarial, profesionistas independientes y empresas, siempre que los gastos estén directamente relacionados con la actividad económica y se comprueben conforme a la ley.

Requisitos generales para aplicar la deducción

El vehículo debe utilizarse principalmente para fines laborales o profesionales. El SAT puede requerir evidencia de que el uso es necesario y habitual dentro de la actividad registrada.

Además, cada gasto debe contar con CFDI válido y pagarse por medios electrónicos si supera los 2 mil pesos, ya que el efectivo no es aceptado en esos casos para efectos de deducción.

¿Qué gastos del automóvil son deducibles?

Entre los principales gastos deducibles se encuentran los siguientes, siempre que cumplan con los requisitos fiscales:

  • Combustible o carga eléctrica, con límites diarios establecidos
  • Mantenimiento y reparaciones, como afinaciones, refacciones y llantas
  • Trámites vehiculares, incluyendo verificación, tenencia y refrendo
  • Seguro del automóvil utilizado para generar ingresos
  • Compra del vehículo como inversión, con topes definidos por la ley

Estos conceptos permiten que el contribuyente reduzca su carga fiscal sin incurrir en irregularidades.

Fechas y herramientas para declarar correctamente

La Declaración Anual 2025 debe presentarse entre enero y marzo de 2026 para personas morales, y hasta el 30 de abril de 2026 para personas físicas.

Así quedaron los impuestos para el próximo 2026 en México

El SAT ofrece simuladores digitales que permiten verificar obligaciones, visualizar el impacto de las deducciones y evitar errores que deriven en multas o revisiones posteriores.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Economía Autos SAT

LO MÁS VISTO