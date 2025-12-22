Se encarece 17% la cena decembrina; familias gastarán más de 6 mil pesos

Las fiestas decembrinas son uno de los eventos más esperados por las familias mexicanas y de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Concanaco) este año dejará una derrama económica de más de 114 mil millones de pesos y el gasto en la cena será de más de 6 mil pesos por familia.

Familias de CDMX gastarán más de 6 mil pesos durante cena navideña

Para este año, la Concanaco prevé que los mexicanos gasten en promedio 6 mil 207 pesos para las cenas. Además, para los regalos navideños, se calcula un gasto promedio por persona de entre 518 y mil 554 pesos y por familia un gasto promedio de 4 mil 144 pesos. Muchas familias gastarán en electrodomésticos, electrónicos, ropa, calzado, juguetes, videojuegos, alimentos, bebidas, vinos y licores y actividades recreativas.

Se encarece 17% la cena navideña

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) indicó que este año las cenas de Navidad y Año Nuevo en México se encarecieron 17% respecto al año anterior con un gasto de mil 400 pesos por persona. Mientras que quienes desean celebrar fuera de casa gastarán hasta 5 veces más del promedio.

El gasto en entradas y botanas es de mil 750 pesos, el plato fuerte tiene un costo de 7 mil pesos aproximadamente con comidas tradicionales como pavo, pierna, bacalao y romeritos.

La compra de bebidas como cerveza, sidra, tequila, hielo y ponche podría representar un gasto de 4 mil 550 pesos.

El postre representa un gasto de mil 450 pesos y la decoración de mil 200 pesos.

Actualmente el salario mínimo en México es de 248.93 pesos y en enero de 2026 alcanzará los 278.8 pesos diarios.

Cena navideña cuesta hasta 17% más este 2025, los precios están muy altos

