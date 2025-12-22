Se encarece 17% la cena decembrina; familias gastarán más de 6 mil pesos
La mayoría de las familias organiza cenas en casa, pero también hay quienes optan por festejar fuera de casa lo que representa un gasto mayor.
Las fiestas decembrinas son uno de los eventos más esperados por las familias mexicanas y de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Concanaco) este año dejará una derrama económica de más de 114 mil millones de pesos y el gasto en la cena será de más de 6 mil pesos por familia.
Familias de CDMX gastarán más de 6 mil pesos durante cena navideña
Para este año, la Concanaco prevé que los mexicanos gasten en promedio 6 mil 207 pesos para las cenas. Además, para los regalos navideños, se calcula un gasto promedio por persona de entre 518 y mil 554 pesos y por familia un gasto promedio de 4 mil 144 pesos. Muchas familias gastarán en electrodomésticos, electrónicos, ropa, calzado, juguetes, videojuegos, alimentos, bebidas, vinos y licores y actividades recreativas.
Se encarece 17% la cena navideña
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) indicó que este año las cenas de Navidad y Año Nuevo en México se encarecieron 17% respecto al año anterior con un gasto de mil 400 pesos por persona. Mientras que quienes desean celebrar fuera de casa gastarán hasta 5 veces más del promedio.
El gasto en entradas y botanas es de mil 750 pesos, el plato fuerte tiene un costo de 7 mil pesos aproximadamente con comidas tradicionales como pavo, pierna, bacalao y romeritos.
La compra de bebidas como cerveza, sidra, tequila, hielo y ponche podría representar un gasto de 4 mil 550 pesos.
El postre representa un gasto de mil 450 pesos y la decoración de mil 200 pesos.
Actualmente el salario mínimo en México es de 248.93 pesos y en enero de 2026 alcanzará los 278.8 pesos diarios.
Cena navideña cuesta hasta 17% más este 2025, los precios están muy altos
