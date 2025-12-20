Fácil y rápida receta para preparar delicioso bacalao a la vizcaína
Si todavía no sabes qué preparar en Navidad, te compartimos una deliciosa receta de bacalao a la vizcaína para que deleites a tus invitados.
¿Aún no sabes qué preparar en Navidad? Es difícil elegir entre tantos deliciosos platillos y si quieres cocinar algo diferente, la chef Denisse Palacios nos compartió una rica receta de bacalao a la vizcaína para que sorprendas a tus invitados.
Ingredientes para preparar bacalao
Para preparar el bacalao a la vizcaína será necesario que compres los siguientes ingredientes:
- 1kg de Lomo de Bacalao Noruego
- 1.500 kg de jitomate
- 2 piezas de cebolla grande
- 1.200 kg de papa
- 1 manojo de perejil
- 350 gr pure de tomate condimentado
- 740 gr de aceituna sin semilla
- 400 gr de chiles güeros en lata
- 1 lt de aceite de oliva
En el caso del lomo, se recomienda comprar el que sea más grueso para que tenga más carne.
Preparación del bacalao a la vizcaína
Primero pon a remojar el lomo en una olla, que el agua quede al ras de la carne. Es importante que cambies el agua cada 2 horas durante todo el día, ya que mientras más veces cambies el agua menos salado quedará. Deberas probar el agua para saber si ya dejó de estar salada y una vez que esté lista escurre y desmenuza.
Posteriormente pica una parte del jitomate y la otra se tiene que licuar (10 piezas). Corta un cuarto de cebolla y pela las papas colocándolas en un bol con agua para quitarles el almidón.
Pica la cebolla y el perejil y en una olla o sartén agrega aceite de oliva y sofríe los ingredientes hasta que la cebolla esté transparente.
Agrega el bacalao y fríelo, se recomienda que tenga mucho aceite, después agregar el jitomate partido y el molido. Agrega aceite de oliva y deja reposar 20 minutos.
Puedes agregar puré de jitomate para darle más color, agrega el perejil y cuando esté bien mezclado agrega las papas y poco de aceite de oliva.
Tapa la olla y deja cocer las papas durante 40 minutos y agrega 2 tazas de aceituna, deja hervir durante 5 minutos y estará listo tu platillo.
Opciones para la cena de Navidad este 2025
