Fácil y rápida receta para preparar delicioso bacalao a la vizcaína

¿Aún no sabes qué preparar en Navidad? Es difícil elegir entre tantos deliciosos platillos y si quieres cocinar algo diferente, la chef Denisse Palacios nos compartió una rica receta de bacalao a la vizcaína para que sorprendas a tus invitados.

Ingredientes para preparar bacalao

Para preparar el bacalao a la vizcaína será necesario que compres los siguientes ingredientes:



1kg de Lomo de Bacalao Noruego

1.500 kg de jitomate

2 piezas de cebolla grande

1.200 kg de papa

1 manojo de perejil

350 gr pure de tomate condimentado

740 gr de aceituna sin semilla

400 gr de chiles güeros en lata

1 lt de aceite de oliva



En el caso del lomo, se recomienda comprar el que sea más grueso para que tenga más carne.

Preparación del bacalao a la vizcaína

Primero pon a remojar el lomo en una olla, que el agua quede al ras de la carne. Es importante que cambies el agua cada 2 horas durante todo el día, ya que mientras más veces cambies el agua menos salado quedará. Deberas probar el agua para saber si ya dejó de estar salada y una vez que esté lista escurre y desmenuza.

Posteriormente pica una parte del jitomate y la otra se tiene que licuar (10 piezas). Corta un cuarto de cebolla y pela las papas colocándolas en un bol con agua para quitarles el almidón.

Pica la cebolla y el perejil y en una olla o sartén agrega aceite de oliva y sofríe los ingredientes hasta que la cebolla esté transparente.

Agrega el bacalao y fríelo, se recomienda que tenga mucho aceite, después agregar el jitomate partido y el molido. Agrega aceite de oliva y deja reposar 20 minutos.

Puedes agregar puré de jitomate para darle más color, agrega el perejil y cuando esté bien mezclado agrega las papas y poco de aceite de oliva.

Tapa la olla y deja cocer las papas durante 40 minutos y agrega 2 tazas de aceituna, deja hervir durante 5 minutos y estará listo tu platillo.

Opciones para la cena de Navidad este 2025

