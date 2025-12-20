Ponche de frutas casero: Receta tradicional mexicana que debes probar
Este clásico de la época navideña no solo es un símbolo de la festividad, sino que también es una excelente opción para compartir con amigos y familiares.
La temporada navideña ya está aquí, y con ella, las bajas temperaturas que nos invitan a disfrutar de bebidas calientes y reconfortantes. Si eres de los que ya siente la llegada de la Navidad y buscas una manera deliciosa de calentar el cuerpo, no hay nada mejor que un buen ponche de frutas tradicional. Te presentamos una receta tradicional que ha pasado de generación en generación y que te garantiza una bebida deliciosa.
Este clásico de la época navideña no solo es un símbolo de la festividad, sino que también es una excelente opción para compartir con amigos y familiares.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Cómo hacer un ponche?
La receta, de pocos minutos y con ingredientes fáciles de conseguir, invita a compartir o simplemente para disfrutar en casa.
Ingredientes:
- 1 kilogramo de guayaba
- 1 kilogramo de tejocotes
- 1 kilogramo de manzana verde
- 1 kilogramo de durazno
- 1 kilogramo de caña
- 3 ramas de canela
- 100 gramos de jamaica
- Tamarindo al gusto
- Pasas al gusto
- 1 litro de agua
- 1 barra de piloncillo
Preparación:
- Deberás partir la manzana en cuadritos, una vez que la tengas toda picada, ponla a remojar en agua con unas gotas de limón para qie no se oxide
- Pica el durazno
- Parte la guayaba en cuartos
- Quita la cáscara a la caña de azúcar, córtala a la mitad de largo y de ancho
- Retira la cáscara del tamarindo
- Coloca una olla grande en la estufa y agrega 1litro de agua, las tiras de canela, piloncillo y jamaica; deja hervir
- Ya hervido se saca la jamaica y se van poniendo las frutas desde la más dura hasta la más suave
- Después se pone el tamarindo y más agua; dejamos hervir por 10 minutos
- Lo probamos de azúcar, si está bien lo dejamos así y lo servimos y si no se le agrega la mitad de otro piloncillo
- Sirve el ponche con la fruta y disfrútalo
¡No dudes en preparar esta deliciosa receta y disfrutar de una bebida cálida, llena de sabor y tradición navideña!
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.