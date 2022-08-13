A tu "lomito" le gusta esto: Chiles en nogada para perros en Puebla

La temporada de chiles en nogada llega desde julio y permanece hasta finales de septiembre, sin duda un periodo de una deliciosa mezcla de sabores llena de tradición, ahora, en Puebla crearon los chiles en nogada para perros; te contamos.

Chiles en nogada para perros

Este platillo dedicado especialmente para todos los “lomitos” puede llamarse “chiles”,“_id”:“00000182-93a9-d5ad-a787-f3e985950000″,“_type”:“809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288″}\“>chiles endogada” y es una alternativa para que los perros disfruten al igual que los humanos, de una festividad gastronómica.

Los chiles en nogada para perritos están hechos con carne de res, harina de avena y elementos aptos para que los canes puedan disfrutar de un platillo sin que les haga daño.

La empresa surgió en 2020 luego de que una familia con un perrito llamado Nicolás, emprendiera esta aventura culinaria al saber que su mascota tenía problemas intestinasles, por lo que tenía problemas para consumir premios o alimentos que se venden en el mercado.

Es importante mencionar que sus creadores cuentan con certificaciones y cursos de pastelería no sólo para perros sino también para gatos, este año decidieron alegrar los estómagos de los canes con los chiles en dogada, venta que comenzó a partir del psado 23 de julio.

Además, este platillo, que se ve como un chile en nogada en miniatura, está libre de azúcar o sal. De hecho, los creadores dijeron que han recibido muchas felicitaciones porque el chile",“_id”:“00000182-93aa-d90b-adcf-97ea9fb40000″,“_type”:“809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288″}\“>chile en nogada para perritos no es dañino y sí lo han degustado los canes.

Qué contiene el chile en nogada para humanos

Teóricamente, la receta de los chiles en nogada tal y como los conocemos hoy en día no aparece en documentos escritos hasta la segunda mitad del siglo XIX. Esto hace pensar a los expertos, que este platillo surge de diversas recetas familiares del estado de Puebla y posteriormente convergieron en una versión que comparte técnicas e ingredientes base.

Sin duda, los chiles en nogada representan la historia y el sabor, para prepararlos se necesita un chile poblano que generalmente se rellena con carne de res y puerco, se mezcla con frutas y especias como manzana, plátano macho, pera, durazno, almendra, pasas, clavo y canela molidos.

Al servir el plato se le vierte el ingrediente principal, la crema de nuez de Castilla que se elabora a base de nuez, almendra, queso de cabra y leche; finalmente se decora con perejil y granada que juntos simbolizan los tres colores de la bandera mexicana.

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ldb