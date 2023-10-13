El pasado jueves 12 de octubre se llevó a cabo el evento Rueda Inteligente de Hero Motos en donde presentaron los nuevos modelos 2024 de esta marca que lleva dos años comercializando sus motocicletas en México.

Rueda Inteligente es la campaña de Hero Motos con la que da a conocer que sus nuevos modelos 2024 cuentan con tecnología de vanguardia.

¡Héroes! 😎

Presentamos algo que nadie más ofrece. ¡4 años de garantía! Porque estamos seguros de la calidad y durabilidad de nuestros modelos. 🏍 Desde la India para México, #RuedaInteligente 🏍️ 🌏💥 pic.twitter.com/TGfbkEkgrX — Hero Motos México (@HeroMotosMx) October 12, 2023

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Hero Motos en México

Con estos nuevos modelos Hero Motos busca reafirmar su promesa de calidad y durabilidad aumentando su garantía a 4 años o 40 mil kilómetros con lo que gana aún más en la confianza de los clientes para que rueden seguros.

Hero Motos es el fabricante de motocicletas más grande del mundo que siempre busca estar a la vanguardia y proyectar la movilidad hacia el futuro ofreciendo a sus usuarios la mejor tecnología disponible y muchos años de servicio en productos más amigables con el medio ambiente.

Rueda Inteligente de Hero Motos

Con Rueda Inteligente, Hero Motos busca que sus usuarios vivan la experiencia de navegar en rutas desconocidas con mayor seguridad, ahorro de combustible, diseños únicos y con gran estilo con tecnología que mejora la conectividad y el buen manejo y una rodada segura.

Además se presentó una alianza entre Hero Motos y Grupo Salinas con la que sus consumidores podrán comprar una motocicleta de Hero Motos con los mejores esquemas de financiamiento a través de Banco Azteca.

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