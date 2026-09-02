“Pagamos y cumplimos con México”: Grupo Salinas revela cifra millonaria de pago de impuestos en 2026

Grupo Salinas reafirma su compromiso con México al informar de manera oportuna y transparente sobre un nuevo pago de impuestos que asciende a $1,193 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), realizado el pasado 31 de agosto de 2026, como parte del calendario acordado con las autoridades fiscales después de una serie de litigios.

Las empresas de Ricardo B. Salinas Pliego revelaron la cifra de contribuciones efectuadas en lo que va de este 2026, mediante un nuevo abono y apegándose al calendario pactado conm el SAT. De hecho en este año, el grupo empresarial será de los que más impuestos pague en todo México.

Como ya lo hemos dicho: las empresas de @RicardoBSalinas sí pagamos y cumplimos con México.



El pasado 31 de agosto pagamos cerca de 1,200 millones de pesos, conforme al calendario acordado con el @SATMX tras la conclusión de nuestros litigios fiscales.



Con este nuevo pago, tan… pic.twitter.com/Ro2DAV65tl — Grupo Salinas (@gruposalinas) September 2, 2026

¿Cuánto ha pagado Grupo Salinas en impuestos?

En lo que de este 2026, las empreas de Grupo Salinas ya pagaron más de $31.8 mil millones de pesos. A esta cifra se le sumó el pago de $1,193 millones de pesos que se efectuó conforme al calendario acordado.

La proyección es que para finales de año, el monto de pago de impuestos de las empresas de Ricardo B. Salinas Pliego, será aún mayor luego de incorporar los impuestos ordinarios que aún se ecnuentran por determinar, además de los impuestos por litigios fiscales comprometidos.

“Como ya lo hemos dicho: las empresas de @RicardoBSalinas sí pagamos y cumplimos con México. El pasado 31 de agosto pagamos cerca de 1,200 millones de pesos, conforme al calendario acordado con el @SATMX tras la conclusión de nuestros litigios fiscales”. — Grupo Salinas





Histórico pago de impuestos de las empresas de Ricardo B. Salinas Pliego

Cabe señalar que en los últimos 21 años, las empresas de Ricardo B. Salinas Pliego han pagado una cifra que supera los $319 mil millones de pesos, pero cuyo montó será mayor luego del cierre de este año fiscal de 2026.

Grupo Salinas revela comprobantes de pago de impuestos en México

En un claro ejercicio de libertad, pero sobre todo de transparencia, Grupo Salinas hizo públicos los comprobantes de sus pagos de impuestos. Conforme al conglomerado, TV Azteca liquidó un adeudo superior a los 4 mil millones de pesos, mientras que Grupo Elektra mantiene sus aportaciones conforme al calendario pactado con el SAT.

¿Tienes dudas? Las pruebas de pago se encuentran publicadas en la página oficial de Grupo Salinas, así que tú, como un lector y ciudadano libre puedes corroborar las cifras de impuestos cubiertas por las empresas de Ricardo B. Salinas Pliego.

Ricardo B. Salinas Pliego cumple con México

Las empresas de Grupo Salinas tienen claro el propósito de “crear valor para México, servir a nuestros clientes, impulsar la actividad económica y generar oportunidades para las más de 200 mil familias que forman parte de este Grupo”.